Crónicas gijonesas: La historia del primer Teatro Jovellanos en Gijón

1

"De mucho tiempo atrás se hacía sentir la falta de un teatro, necesario como sitio de recreo y esparcimiento en que puedan pasarse agradablemente algunas horas, no perdidas, sino útiles, porque esta clase de espectáculos bien organizados contribuyen a mejorar las costumbres de todas las clases sociales, ridiculizando los vicios y presentando el triunfo de la virtud y la inocencia. Penetrados de estas razones las dignas personas que constituían la municipalidad de esta villa en los años 1851 y 1852 y muy especialmente los alcaldes corregidores señores Francisco Javier Camuño, Andrés Capua y Antolín Esperón consiguieron dar cima a su propósito, levantando de planta un magnífico coliseo en la calle Jovellanos, al lado del Instituto".

Estanislao Rendueles Llanos. "Historia de la Villa de Gijón". Gijón, 1867.

2

Art. 158. El espectáculo empezará a la hora fijada y se efectuará precisamente lo que se anuncie en los carteles, sin variación de ninguna especie, pudiendo únicamente introducirlas cuando lo exija la necesidad, en cuyo caso se requiere permiso de la Alcaldía y aviso al público.

Art. 159. Los concurrentes, sin distinción de clase y fuero, se abstendrán de fumar dentro de la sala y desde el momento en que el telón se levante permanecerán descubiertos y sentados.

Art. 160. Las manifestaciones de aplauso o desagrado al acto o al autor de la obra que se represente, no se harán silbando, profiriendo expresiones mal sonantes que ofendan al público, gritando o dando golpes en el suelo u otra parte cualquiera.

Art. 161. Todo el que, con intención dañina, dé alguna voz de alarma durante el espectáculo, será detenido inmediatamente, aun cuando no produzca confusión ni percance desagradable, poniéndolo a disposición de la Autoridad en las cárceles de la Villa.

"Reglamento de la Policía Urbana". Aprobado por la Corporación Municipal de Gijón en sesión ordinaria celebrada el 27 de junio de 1887.

3

"En el vestíbulo se halla la estatua de la Comedia; sus escaleras son anchas y sus pasillos bastante cómodos; su sala es semicircular y cuenta con tres órdenes de palcos y una galería corrida. Los adornos son del mejor gusto y elegancia y el techo, pintado al fresco, representa alegorías y los retratos de Calderón y Lope de Vega. El escenario es bastante espacioso y lindísimas sus decoraciones. Fue inaugurado en febrero de 1853 por la compañía que dirigía D. Francisco Lumbreras. Puede dar cabida, en un lleno, a 750 personas".

Ricardo Caballero y M. Palacio Suárez. "Guía ilustrada del viajero en Gijón". Gijón, 1891.

4

"En el mes de julio de 1886 se le instaló el alumbrado eléctrico, siendo el primer teatro de España que se alumbró con lámparas incandescentes. Llamó extraordinariamente la atención, por su magnitud, la araña [la lámpara] que pendía del centro del techo de la sala. Tanto es así que por todos los pueblos de la provincia se burlaban del artefacto y por aquella época quedó como frase popular la siguiente: ¿Viste la araña? ¡Vi el arañón! ¿Dónde lo viste? ¡Vilo en Xixón!".

Manuel Fernández Pozo. "Gijón y la Exposición de 1899". Gijón, 1899.

5

"Junto a la piedra angular de este coliseo se depositaron las Actas y otros objetos, y una Memoria que rezaba así: ‘El presente año es bisiesto y el 1852 de la era cristiana, el 4180 del Diluvio Universal; el 4396 de la población de España; el 4021 de la de Madrid: el 2064 de la fundación de Roma y el 270 de la corrección gregoriana’. Ese coliseo fue demolido por acuerdo municipal en 1934".

Joaquín Alonso Bonet. "Biografía de la Villa y Puerto de Gijón". Gijón, 1967.

6

La lámpara, la araña del teatro municipal Jovellanos a la que se refiere Manuel Fernández Pozo, fue una verdadera señal de gijonismo y de competencia con la capital de Asturias. De hecho, y dentro de la sana rivalidad cultural, circularon por Gijón y por Oviedo unos versos de autor anónimo augurando un escaso futuro al teatro gijonés: "¡Oh Teatro de Gijón! / es tu vanidad extraña; / las arañas en tu araña / fabricarán su mansión. / Te inauguras en febrero / y no llegarás a abril, / porque es pueblo mercantil / y has de servir de granero".

Se ve que el –presumiblemente no gijonés– autor de la coplilla no era un profeta ya que el coliseo gijonés no sirvió de granero y aguantó (con enorme actividad: teatro, conciertos musicales, cine, variedades, mítines, conferencias…) desde febrero del año 1853 hasta finales del año 1934. Ocupaba el teatro el solar donde en la década de 1940 se construyó la sucursal del Banco de España en Gijón, ahora Biblioteca Pública "Jovellanos".

Retrato de Gijón

Plaza del Seis de Agosto al terminar la guerra en Gijón. / Fondo de William Randolph Hearts

Jovellanos 1937

La guerra civil en Gijón terminó el día 21 de octubre de 1937. El día 28 de ese mismo mes varios reporteros americanos filmaban en la ciudad la vida cotidiana y eso pasó a ser el fondo de William Randolph Hearts, que hace pocos meses fue difundido por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Banderas blancas en los balcones gijoneses y en una ciudad semidemidestruida. Pero intacta parece la estatua de Jovellanos en la plaza del Seis de Agosto e intactas las casas que vemos en la fotografía de la derecha. Sin embargo, estaban destrozados los edificios a espalda del fotógrafo: los tramos finales de las calles Moros, Corrida y Libertad que enseguida fue calle del Dieciocho de Julio.