Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
"Era muy buena persona, una luchadora", destacan desde su entorno familiar
S. G.
La docente Victoria Zaragozí, que ejerció durante años en la Laboral, ha fallecido esta madrugada tras una larga enfermedad. Nacida en Elda, Alicante, se trasladó a vivir a Gijón después de conocer y contraer matrimonio con Enrique Tamargo, presidente de Grupo de Cultura Covadonga entre los años 2008 y 2016.
Victoria Zaragozí Sánchez nació en Elda en 1957. Estudió en Valencia, donde conoció a Enrique Tamargo, que se encontraba en la capital del Turia como jugador de Balonmano. El matrimonio se estableció en Gijón, donde tuvieron tres hijos: Enrique, Eduardo y Victoria. "Era muy buena persona, una luchadora", señalaban este domingo desde su entorno familiar.
Las condolencias pronto comenzaron a sucederse. Desde el Grupo Covadonga se sumaron al pésame a los familiares de Victoria Zaragozí, socia de mérito de la entidad sociodeportiva. "El Real Grupo de Cultura Covadonga desea trasladar a Enrique Tamargo, a sus hijos, familia y amigos, su más sincero y profundo pesar por tan dolorosa pérdida", señaló la dirección grupista en un comunicado. Además, desde la entidad quisieron "reconocer y agradecer la estrecha vinculación y el compromiso que Victoria mantuvo siempre con esta institución, cuyo recuerdo permanecerá siempre entre nosotros".
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
- Revuelo en Gijón por una pelea en el Soccer World: 'Le he clavado unas tijeras en el cuello
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
- Avances en la investigación del Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que el expresidente Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón