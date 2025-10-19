Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo

La docente Victoria Zaragozí, que ejerció durante años en la Laboral, ha fallecido esta madrugada tras una larga enfermedad. Nacida en Elda, Alicante, se trasladó a vivir a Gijón después de conocer y contraer matrimonio con Enrique Tamargo, presidente de Grupo de Cultura Covadonga entre los años 2008 y 2016.

Victoria Zaragozí Sánchez nació en Elda en 1957. Estudió en Valencia, donde conoció a Enrique Tamargo, que se encontraba en la capital del Turia como jugador de Balonmano. El matrimonio se estableció en Gijón, donde tuvieron tres hijos: Enrique, Eduardo y Victoria. "Era muy buena persona, una luchadora", señalaban este domingo desde su entorno familiar.

Las condolencias pronto comenzaron a sucederse. Desde el Grupo Covadonga se sumaron al pésame a los familiares de Victoria Zaragozí, socia de mérito de la entidad sociodeportiva. "El Real Grupo de Cultura Covadonga desea trasladar a Enrique Tamargo, a sus hijos, familia y amigos, su más sincero y profundo pesar por tan dolorosa pérdida", señaló la dirección grupista en un comunicado. Además, desde la entidad quisieron "reconocer y agradecer la estrecha vinculación y el compromiso que Victoria mantuvo siempre con esta institución, cuyo recuerdo permanecerá siempre entre nosotros".