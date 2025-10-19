La figura de la semana: Fernando Clavijo Coello, Un canario que vela por el comercio local

La jubilación de Carmen Moreno el pasado verano suponía un punto de inflexión en la Unión de Comerciantes de Asturias. Desde 1991 llevaba Moreno en la gerencia de la entidad, que abrió una nueva etapa... con acento canario. En las islas, en Santa Cruz de Tenerife concretamente, nació en 1979 Fernando Clavijo Coello, actual gerente de la Unión, asentado en la ciudad desde hace dos décadas y que quiere dejar su sello en el comercio local y regional.

De carácter sociable y un alumno aventajado en aquello de las relaciones públicas, Fernando Clavijo, residente en el centro de Gijón junto a su mujer y a sus cuatro hijos, se licenció en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Navarra. Una dilatada trayectoria en diferentes agencias de comunicación y marketing, con distintos cargos y funciones, avala su elección como sucesor de Carmen Moreno al frente de la Unión de Comerciantes, con la que ha trabajado en los últimos tres lustros. El propio Clavijo define su "modus operandi" en una popular red social enfocada al ámbito laboral: "Trabajo con una visión cercana, práctica y orientada a resultados, apostando por un modelo de comercio más moderno, activo y conectado con su entorno".

Simpático, afable y de fácil trato, al canario le sobra preparación para conducir a la Unión de Comerciantes "a otra dimensión". Curioso fue el momento en el que salió a la palestra la posibilidad de que Fernando Clavijo asumiera la gerencia de la Unión. "¿Qué te parece quedarte aquí?", le preguntó Carmen Moreno. "Tengo una reunión en una hora", replicó el tinerfeño. Podría aseverarse que no comprendió de inmediato el trasfondo de la cuestión. Aterrizado ya en el sentido de la conversación, Clavijo aceptó el ofrecimiento, con la responsabilidad de relevar a una referencia en el sector y la ilusión de dejar su impronta.

Con unos meses ya de bagaje como gerente, en Fernando Clavijo hay depositada una gran fe. Quienes le conocen coinciden: es un perfil más que óptimo para llevar las riendas de la entidad. Confían en que hará gala de su don en las relaciones públicas para estrechar lazos con otras asociaciones e instituciones. Comprometido con los valores del comercio, Fernando Clavijo pregona una filosofía: el mensaje es importante, pero también el cómo se presenta. Es fundamental el fondo, pero también la forma. Una manera de pensar alimentada durante años en las diferentes agencias por las que ha pasado. La comunicación, el marketing, van de eso.

La Unión de Comerciantes de Asturias ni mucho menos le es ajena a Fernando Clavijo, que, antes de arrancar su andadura en la gerencia, se hizo cargo de las labores de promoción de programas y campañas de la asociación. Un rol que le ha permitido conocer desde dentro la actividad de la misma y las características, los retos y dificultades del comercio como sector. A la orden del día han estado las relaciones con tiendas gijonesas y asturianas, pequeñas y medianas, esas que se ven amenazadas por la venta online o las grandes cadenas.

La reflexión es uno de los conceptos que distingue a Clavijo, hombre analítico y tranquilo. A la hora de evaluar una propuesta, un proyecto o una idea, le da muchas vueltas hasta dar con el resultado final. Es avispado, capta enseguida las indicaciones que le brindan y al tajo. Trabajador como el que más, posee cierta "obsesión", bien entendida, para que las cosas que se cuentan estén bien presentadas, tengan diseño correcto, sugerente y atractivo. Una vía para captar el interés de los demás.

Elegante, siempre va de punta en blanco, quizás influenciado por esa concepción de que el cómo es tan relevante casi como el qué. Aficionado al baloncesto, también saca tiempo para ir al gimnasio, aunque la familia es su principal pasión cuando puede desconectar de la frenética actividad del comercio. Pese a vivir desde hace lo suyo en Asturias, hay algo que no se la quitado, que le acompaña allá donde va: el acento canario. También conserva un espíritu de tranquilidad prácticamente imperturbable. Distando de ser el adalid de la ironía o la broma, Fernando Clavijo está muy enfocado en que la Unión de Comerciantes prospere. La muestra de su periplo como gerente es corta todavía, pero los cimientos están puestos. En marcha está, por ejemplo, la segunda fase de la iniciativa "Gijón, compra y vuelve". La primera terminó antes de lo previsto porque se alcanzaron los objetivos con antelación. Nada mal para el comienzo de un nuevo capítulo.