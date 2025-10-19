Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galas Corales de la Agrupación San Antonio

Un momento del concierto.

Un momento del concierto. / Ángel González

Los asistentes al Antiguo Instituto disfrutaron ayer de una nueva cita de las galas corales de la Agrupación San Antonio con las actuaciones del Coro La Flor de Pola de Lena y el Coro La Bodega de Candás.

