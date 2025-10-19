Nuria Bravo Bretones, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias en Gijón: "Queremos poner la primera piedra del parque de Bomberos este mismo mandato"

Nuria Bravo Bretones (Madrid, 1973), concejala forista de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tilda de "satisfactoria" la recién concluida temporada de baños, saldada sin fallecidos en los arenales, e insta a "acostumbrarse" a convivir con las carabelas portuguesas. La forista avanza mejoras para el equipo de Salvamento y reivindica la inversión de 14 millones en la nueva Comisaría de la Policía Local, inaugurada a finales de septiembre. "Suena fuerte, pero los edificios cuestan lo que cuestan", señala.

Hace unos días concluyó la temporada de baños.

Siempre que se cuelga el ramo de laurel, que no ha habido víctimas por ahogamiento en las playas, el balance es satisfactorio, francamente positivo. Ha transcurrido un año tranquilo y con buen tiempo. Gijoneses y turistas han podido disfrutar con seguridad.

¿Qué supone colgar el ramo?

Es complicado conseguirlo, las playas del Cantábrico son duras y peligrosas. Ya van dos años seguidos y es un orgullo por el duro trabajo del equipo de Salvamento.

¿Cómo ha sido la incidencia de medusas y carabelas portuguesas?

Las carabelas vienen flotando con las corrientes y no sabemos cuántos años más vamos a sufrir su presencia. Poco se puede hacer más que irnos a acostumbrándonos a convivir con ellas. No hay medidas, hoy por hoy, que se puedan tomar. Gracias a la prevención y al cierre de playas con bandera amarilla o roja tampoco ha habido mucha incidencia. Por ejemplo, hubo 34 picaduras de medusas y 294 de peces escorpión.

¿Cuál es su postura acerca de estirar la temporada de baños?

No soy partidaria de ampliarla a todo el año. La afluencia en las playas a partir de septiembre baja tremendamente y hay muchos menos bañistas. Y en invierno vienen mareas fuertes o temporales. Tampoco tiene mucho sentido. Soy partidaria de reforzar y fomentar lo que tenemos, de volcar esfuerzos en Salvamento, dotarles de medios y cobijo o renovar equipos y material.

Prosiga.

Pusimos una torreta de madera como proyecto piloto. Habrá dos en El Arbeyal y tres en Poniente. Queremos al menos fabricarlas para que en mayo estén ya montadas. Estamos estudiando también darles cobijo a pie de playa en San Lorenzo, pero es más complicado por las mareas.

¿Hay algo previsto para la caseta junto a la escalera 12?

Estamos pendientes de si al final se hace el soterramiento del tráfico del Muro. El día que se decida, tomaremos la decisión correspondiente. Si se soterra, esa caseta desaparecería y sería otro concepto diferente.

Recientemente se inauguró la nueva Comisaría de la Policía Local.

El Ayuntamiento apuesta por la seguridad. Si la hay, la convivencia es más factible y agradable. Fue una apuesta de Foro que quedó parada durante cuatro años y volvimos a relanzar. Es un edificio impresionante, con la tecnología más moderna, y la Policía está muy contenta. La antigua Jefatura estaba obsoleta, se necesitaba un cambio.

Requirió una inversión de 14 millones de euros.

Suena fuerte, pero los edificios cuestan lo que cuestan. Si haces algo, hay que hacerlo para ir a la vanguardia. Es un proyecto de calidad desde el principio hasta el final.

¿Habrá nuevas incorporaciones al cuerpo de la Policía Local?

El año que viene está previsto que entren otros veinte agentes más. Sobre el cuándo, dependemos de la Escuela de Seguridad Pública. Cuando lleguen podremos considerar que tenemos la plantilla cubierta. Siempre queremos más, pero estamos satisfechos.

Otro gran proyecto en el horizonte es el del nuevo parque de Bomberos.

Estamos este año con el proyecto básico y el próximo con el de ejecución. A ver si se puede poner la primera piedra antes de que acabe el mandato.

¿Por qué el emplazamiento elegido, una finca en Roces próxima al actual recinto?

Un parque de Bomberos tiene que estar en una ubicación concreta, más o menos equidistante a todas las zonas de la ciudad y tener muy buenas y rápidas salidas. Esa finca cumplía las expectativas.

¿Cómo está la actual sede?

Remodelaremos la torre de prácticas y hay que modernizar los sistemas de aireación. Debemos seguir invirtiendo porque hasta dentro de unos años no tendremos el nuevo parque. No podemos estancarnos.

¿El traslado sería paulatino, como con la Comisaría?

Sería más sencillo. La Comisaría tiene muchas dependencias y mucha gente que hace cosas diferentes. Lo importante es no perder operatividad.

¿Existe preocupación por las grandes afluencias turísticas en verano?

Repercute en Gijón, pero en Bomberos no notamos la diferencia. Reforzamos con Policía Local el verano porque con los eventos y la gente hay mayor carga de trabajo. Nos vamos adaptando.

¿Se mantendrá la iniciativa de los buses nocturnos a las fiestas de prao?

No tenemos pensado quitarla. Se intentará mantener y mejorar. Es un servicio que la ciudadanía agradece porque algunas fiestas de prao quedan muy lejos.

Protección Civil estrenó hace unos meses instalaciones, al pie del Ayuntamiento.

La otra sede era demasiado grande, no tenía mucho sentido ni dónde estaba ni el tamaño. Este es un sitio céntrico y hay que facilitarles las cosas porque no olvidemos que son voluntarios. También es un cuerpo más "especializado". Les estamos formando en prevención de riesgos laborales, tráfico o lo que demanden.

¿Gijón es una ciudad segura?

Lo es. Y confluyen muchos aspectos. Una de las características de Gijón es que hay una colaboración muy estrecha entre los tres cuerpos de seguridad. Todos los viernes hay una reunión para intercambiar circunstancias, problemáticas o ayudas.

Ya hay movimientos de cara al próximo Festival Aéreo Internacional de Gijón. Desde la oposición recibió críticas por participar en la exhibición del pasado a bordo del Helimer.

Criticar es fácil, pero no tiene mucho sentido. El dispositivo de seguridad está montado desde muchísimos meses antes del festival, y funciona. Me dedico a lo que me dedico, todos lo saben, y si me toca hacer el festival lo haré y, si no, lo veré junto a las demás autoridades.

¿Trabaja su área en algún plan concreto relativo a la seguridad?

Vamos a iniciar una campaña de control de patinetes eléctricos. La DGT realizó la legislación pertinente y hay algunos conflictos entre patinetes, coches y viandantes. Compraremos un medidor de velocidad que llevará la Policía y así habrá más control de velocidad y normativa. Es un nuevo medio de transporte que hay que regular y que entre en parámetros ciudadanos. Lo tenemos presupuestado para 2026.