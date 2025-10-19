El olor a castañas impregna ya las calles del centro de Gijón pese al calor

Si hay un olor característico del otoño en el centro de la ciudad, ese es el que desprenden las casetas de castañas asadas. Y a pesar de las temperaturas agradables y atípicas para estar a mediados de otoño, ya son muchos los vecinos y visitantes que llamados por el aroma han querido probar los manjares que ofrecen en los tradicionales puestos de castañas. "Parece mentira empezar con tanto calor. Hace demasiado para ser octubre", afirmaban ayer las vendedoras de estos negocios.

Deborah Álvarez en el puesto que regenta junto al paseo de Begoña. / Ángel González

La tarde del penúltimo sábado de octubre sirvió para que uno de ellos diera el pistoletazo de salida a su respectiva campaña. Fue el caso de la caseta que regenta un año más Deborah Álvarez junto al paseo de Begoña, en la confluencia de las calles San Bernardo y Covadonga. "Hemos abierto más tarde que otros años. Solemos hacerlo en el Puente del Pilar, pero esta vez esperamos un poco por el calor que está haciendo", explica Álvarez, que espera que la temporada recién comenzada sea "muy buena". Para facilitar ese nuevo éxito, confía en que "bajen las temperaturas, pero no en exceso". "Cuando está templado es cuando más gente se anima a pasear y viene a comprar", asevera.

Marina Palomero preparando un cucurucho para César García en la plaza del Seis de Agosto. / | ÁNGEL GONZÁLEZ

Como aspecto negativo, Álvarez pone el foco en que el precio del kilo de castañas lo están adquiriendo "más caro por la sequía y los incendios". No obstante, la responsable de este puesto es optimista y añade que "hemos mantenido los precios de los cucuruchos, vemos que la gente está animada y esperamos poder abrir hasta finales de febrero o principios de marzo".

El impacto de la sequía y los incendios en los precios

La plaza del Seis de Agosto de los espacios de la ciudad en los que el olor a castaña asada ya se ha convertido en protagonista cada tarde. Allí, en una caseta totalmente renovada para la nueva campaña, se encuentra Marina Palomero, una joven de 20 años que da continuidad al negocio con el que comenzó su abuela hace tres décadas.

"El puesto es ahora mucho más grande", aplaude Palomero, que señala que "estamos notando que el calor no nos favorece". Sin embargo, asegura que "los clientes habituales sí están viniendo desde que abrimos en el Pilar y las ventas no se están dando nada mal". "A ver si se dan bien las Navidades. Confiamos en que no llueva mucho", comenta esta vendedora.

En cuanto a la calidad del producto, Palomero reivindica que "las castañas asturianas son muy buenas y la gente es algo que valora mucho, ya que son más grandes que las que ofrecen en otras comunidades". "A los turistas que vienen también les gusta probarlas y quedan encantados", desarrolla Palomero, trabajadora de un puesto que estará activo hasta mediados de enero.

De acuerdo con sus palabras se muestra Rosario Menéndez, una gijonesa de 87 años que disfruta al máximo cuando empieza la campaña de castañas asadas. "¡Están buenísimas!", ensalza. En esa misma línea, José Luis Fernández subraya que "gusta mucho sentir el olor a castañas cuando llega esta época, aunque con tanto calor llama la atención que estén abiertos los puestos".