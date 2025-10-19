Los premios Gijón Empleo se entregarán el viernes 7 de noviembre

La segunda edición de los Premios Gijón Empleo, que se entregarán el viernes 7 de noviembre a las 12.00 horas en el CMI El Coto, ya tienen ganadores. Estos galardones promovidos por la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón distinguirán a la venezolana Fátima de Jesús Silva como persona destacada por su trayectoria de superación personal orientada a la empleabilidad.

La empresa colaboradora en programas de recualificación profesional mediante alianzas público-privadas que recibirá su premio será Izharia Ingeniería y Consultoría. En la categoría 3, dedicada a las entidades de inclusión sociolaboral, la Fundación Secretariado Gitano recibirá su respectiva distinción.

En el acto que acogerá el CMI El Coto también se le concederá una mención de honor al Foro de Empleo de la Fundación Universidad de Oviedo. "Estos premios ponen cara y nombre al esfuerzo por hacer de Gijón una ciudad más justa y con más oportunidades", destaca la vicealcaldesa, Ángela Pumariega.