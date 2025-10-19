Los premios Gijón Empleo se entregarán el viernes 7 de noviembre
Una gala en El Coto
N. M. R.
La segunda edición de los Premios Gijón Empleo, que se entregarán el viernes 7 de noviembre a las 12.00 horas en el CMI El Coto, ya tienen ganadores. Estos galardones promovidos por la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón distinguirán a la venezolana Fátima de Jesús Silva como persona destacada por su trayectoria de superación personal orientada a la empleabilidad.
La empresa colaboradora en programas de recualificación profesional mediante alianzas público-privadas que recibirá su premio será Izharia Ingeniería y Consultoría. En la categoría 3, dedicada a las entidades de inclusión sociolaboral, la Fundación Secretariado Gitano recibirá su respectiva distinción.
En el acto que acogerá el CMI El Coto también se le concederá una mención de honor al Foro de Empleo de la Fundación Universidad de Oviedo. "Estos premios ponen cara y nombre al esfuerzo por hacer de Gijón una ciudad más justa y con más oportunidades", destaca la vicealcaldesa, Ángela Pumariega.
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
- Revuelo en Gijón por una pelea en el Soccer World: 'Le he clavado unas tijeras en el cuello
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
- Avances en la investigación del Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que el expresidente Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón