Ratas en pleno centro de Gijón: la exigencia del PSOE para "buscar una solución urgente" al problema
"El servicio de desratización de Emulsa no funciona", considera el edil José Ramón Tuero
C. T.
“Un tema recurrente”. El concejal socialista José Ramón Tuero volvió a alzar la voz este domingo por la proliferación de ratas en distintos puntos de la ciudad. Esta vez, el edil apunta a la céntrica calle Dindurra, muy próxima a la plazuela de San Miguel. “Ya lo hemos denunciado varias veces, pero la realidad es que el servicio de desratización de Emulsa no funciona y que es urgente buscar una solución”, explicó Tuero.
Desde el PSOE gijonés apuntan al presidente de Emulsa, al que instan a abordar el problema con un plan de choque para poner fin al conflicto de las ratas. “Es evidente que con las personas destinadas dentro de la empresa de limpieza a la desratización no es suficiente, recordemos que son dos equipos de una persona cada uno, que cubren el área de toda la ciudad”, insistió el concejal que añadió, que esa plantilla debería contar al menos con un total de cinco personas.
Tuero defiende que urge una respuesta. “No podemos quedarnos de brazos cruzado, dejando que la bola se haga más grande y que es urgente actuar para cortar de raíz la proliferación de ratas en la ciudad por salubridad y porque es lo que se espera de una ciudad de primera categoría como la nuestra y lo que merecemos todos y todas los y las ciudadanos y ciudadanas”, remató.
