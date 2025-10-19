El turismo de congresos genera ya 4,68 millones y un 9,9 % más de gasto diario en Gijón

El turismo de congresos generó un impacto económico directo en la ciudad de 4,68 millones de euros durante 2024, según los datos del informe anual de Turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) que acaba de elaborar Visita Gijón, el área municipal de Turismo. Los datos reflejan que los 7.060 visitantes vinculados a al viaje congresual –entre delegados, es decir, los inscritos, y sus acompañantes– realizaron un desembolso medio ponderado de 653,10 euros por persona en gastos fijos y que disfrutaron de una estancia media en Gijón de 3,63 noches. Por otro lado, su presupuesto en consumo diario dentro de la ciudad alcanzó los 55,60 euros. Esta cifra supone un incremento del 9,9 por ciento respecto al año anterior, ejercicio el de 2023 en el que dicho presupuesto se quedó en los 50,44 euros por asistente en cada jornada.

El estudio, que analiza los patrones de gasto y la duración de los eventos celebrados en la ciudad, señala que 6.262 delegados participaron en los distintos congresos y reuniones celebrados en la ciudad durante el último año. A esa cifra se añade un 12,7 por ciento de acompañantes (795), lo que eleva el total de visitantes por encima de las siete mil personas. El perfil del visitante MICE en Gijón, en este sentido, no solo disfruta más de la ciudad en sus ratos libres de la actividad congresual, sino que tiende a permanecer más tiempo en la villa marítima que el indispensable para efectuar la reunión, según desprenden los datos de Visita Gijón. La duración media de los eventos se mantuvo en 2,39 días, pero la estancia y pernoctación de los participantes fue más larga, con una media de 3,63 noches, lo que evidencia un interés creciente por el destino más allá de la cita profesional.

Desglose de cuantías

El análisis del gasto de los usuarios de este tipo de turismo distingue entre los desembolsos fijos –inscripción, alojamiento y desplazamiento– y el consumo personal diario, que agrupa el gasto en restauración, ocio, transporte y compras. En el primer bloque, se concreta que el gasto medio total por asistente descendió un 4,6 por ciento respecto a 2023, al pasar de 684,48 euros a 653,10 euros; un leve descenso que el informe razona con una fluctuación de precios en la que han subido los importes de inscripción y del transporte de transporte u habiéndose reducido el de alojamiento. El reparto de esos importes muestra que la inscripción representa el 39,7 por ciento del gasto –a descontar en el caso de acompañantes–, seguida del alojamiento, con el 26,7 por ciento, y del viaje, con el 33,6 por ciento.

En cambio, el consumo personal en la ciudad creció de forma destacada. El presupuesto medio destinado a alimentación, compras, ocio y transporte interno alcanzó los 55,60 euros diarios, frente a los 50,60 de 2023, lo que refleja una subida del 9,9 por ciento. En total, cada asistente realizó un consumo medio de 201,95 euros durante su estancia cuya distribución fue un 34 por ciento a alimentación, 26,8 por ciento a compras, 16,6 por ciento a ocio, 12,4 por ciento a moverse por la ciudad y un 10,1 por ciento que engloba otros conceptos sin definir. Estos datos apuntan a un visitante que aprovecha su estancia para conocer Gijón y aprovechar su oferta cultural y gastronómica.

Este tipo de eventos congresuales contribuyen a la desestacionalización del turismo urbano fuera de la temporada alta y se desmarca del ocio estival. El hecho de que la mayoría de los congresos se celebren fuera de los meses de verano permite equilibrar la ocupación hotelera a lo largo del año y contribuir a la actividad de la restauración y el comercio local, tal como refleja el análisis del estudio municipal.