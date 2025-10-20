Accidente en Gijón: una furgoneta atropella a una mujer de 90 años en un paso de peatones
La víctima estaba cruzando con el semáforo en verde cuando fue golpeada por una furgoneta
Una mujer de 90 años ha terminado herida en Gijón tras ser atropellada por una furgoneta. El vehículo, que circulaba por la calle Ezcurdia, giró por la calle Dr. Aquilino Hurlé golpeando a la víctima que estaba cruzando en ese instante el paso de cebra.
Según los testigos, el semáforo para vehículos se encontraba en ámbar, mientras que el de peatones estaba en verde. Un despiste que provocó que golpease a la mujer, tirándola al suelo. Por fortuna, el impacto no se ha traducido en grandes lesiones para la víctima, que se mantuvo consciente en todo momento y sin heridas importantes.
Hasta el lugar se trasladó una dotación de la Policía Local que aseguró la zona esperando a la llegada de sanitarios, que optaron por trasladarla a Cabueñes en ambulancia. El suceso está bajo investigación para esclarecer lo ocurrido.
No es el primer accidente que se produce en los últimos días en la zona. Recientemente y a pocos metros del lugar de este atropello, una motorista tuvo que ser trasladada al hospital tras impactar contra un coche.
