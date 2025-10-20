Adiós al Menax: Gijón prepara un nuevo y gran mercado de Navidad

El mercadillo navideño del paseo de Begoña, el conocido como Menax y que desde hace más de una década se gestiona a través de una concesión, se despedirá de la ciudad estas navidades. El popular Abel Junquera, responsable de la concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos, a la que también están vinculadas las áreas de Consumo, Archivo y Cementerios, anunciaba hoy en su comparecencia para desgranar las cuentas de su área para 2026 la puesta en marcha el año que viene de un nuevo mercado de Navidad. Un evento para el que se reserva ya una partida de 200.000 euros y que complementará el mercado con actividades culturales y de ocio; sin descartar también que incluya una propuesta hostelera.

El Paseo Gastro del invierno

Se trata de llenar «Gijón de ilusión, comercio y vida», explicó el edil de gobierno. La propuesta no ha entusiasmado a los grupos municipales de la oposición, que no entienden que Consumo organice un evento al margen de la programación navideña que se diseña desde Divertia y que temen que esa apertura a la hostelería sea la versión de invierno del polémico «Paseo Gastro» del verano. En todo caso, el nuevo evento del año que viene está aun sin definir en cuanto a ubicación, diseño y desarrollo a la espera de las condiciones del contrato que le de soporte. Sí adelantó Junquera que esta misma Navidad se verá algún cambio en el Menax, que lleva 13 años organizándose en la ciudad.

"La concejalía de Atención a la Ciudadanía se suma a la tendencia de dar negocio a empresas privadas a costa de los recursos municipales. ¿Qué sentido tiene que, desde el servicio de consumo, que debería dedicarse a proteger a los consumidores y gestionar los mercados municipales, se programen actividades hosteleras? El gobierno municipal parece olvidar que su prioridad debe ser los vecinos y vecinas y ahora abren una especie de competición entre distintas concejalías para atraer al turismo masivo con eventos en el espacio público. ¿Estas actividades se sumarán a las programadas por Divertia?”, denunció la socialista Marina Pineda

Esos 200.000 euros del futuro mercado de Navidad es la gran novedad del área de consumo y una de las grandes novedades de todo el proyecto económico de la concejalía, que moverá un global de 5,5 millones de euros con el reto, explicó Junquera de «seguir cumplimiento nuestro compromiso de poner al vecino en el centro». El presupuesto del área incluye los dos millones de i nversiones cuya elección se decide en los consejos de distritos, un incremento de 20.000 euros tanto en las subvenciones a asociaciones vecinales como a entidades organizadoras de fiestas en barrios y parroquias y un paquete de obras, tanto de in versión como de mantenimiento, en los centros municipales integrados. Al margen de este paquete está el plan de adecuación del nuevo centro de proximidad de Nuevo Roces, que depende de la concejalía de Infraestructuras. Igual que las obras de adecuación del espacio de El Natahoyo al que se plantea llevar el Archivo Municipal.