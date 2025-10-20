Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo

El agente, que actuó fuera de servicio, recibió golpes y patadas en el suelo antes de romperle la nariz

Uno de los implicados, argelino, ya ha sido detenido

Policía Nacional.

Policía Nacional. / EP

Pablo Palomo

I. Peláez

Una brutal agresión. Un agente de la Policía Nacional gijonés que se encontraba fuera de servicio recibió una paliza este fin de semana en una discoteca de Oviedo al intentar a auxiliar a una joven a la que dos hombres estaban manoseando “de forma obscena”. De pronto, le propinaron un fuerte golpe por detrás que le hizo caer al suelo, donde siguieron golpeándole hasta romperle la nariz y provocándole lesiones de distinta consideración. La investigación está en marcha, uno de ellos ya ha sido detenido y se busca al otro implicado.

El incidente ocurrió en un establecimiento hostelero de la calle Ildefonso Martínez de Oviedo sobre las siete de la mañana del pasado día 18, sábado. El agente, que trabaja en la comisaría de El Natahoyo, se encontraba dos unos amigos en una discoteca, cuando uno de ellos le alertó que había visto a dos chicos “en una actitud bastante obscena con una joven”.

Tocamientos en zona íntimas

El agente optó por acudir a hablar con la mujer, a ver si se encontraba bien, toda vez que parecía no encontrarse “en plenas facultades” por la ingesta de alcohol. El Policía observó a uno de los sospechosos cogiéndole la cabeza a la joven para acercársela y besarla, mientras el otro varón, por detrás, se apretaba contra sus partes íntimas mientras aprovechaba para toquetear a la joven. En concreto, manoseaba genitales y otras partes íntimas. Señalan los testigos que hasta le subió la falda.

Ante esta escena, el agente interpelo a la joven, momento en el que uno de los varones le interceptó y le dijo que les dejase en paz. Cuando el policía intentó hablar con la joven, el otro de los implicados trató de llevársela hacia la barra. Fue entonces cuando el afectado se identificó como Policía Nacional, advirtiendo que quería hablar a solas con la joven para ver si en efecto se encontraba bien y si la escena era consentida.

En ese momento, de forma sorpresiva, al policía le atacaron por detrás. Cayó al suelo, donde empezaron a propinarle golpes y patadas por todo el cuerpo. Eso motivo una fractura del tabique nasal y el traslado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La agresión cesó cuando intervino la seguridad del establecimiento.

Noticias relacionadas y más

Los sopechosos de la agresión

Los sospechosos huyeron de la escena, pero el agente afectado pudo ofrecer una descripción de ambos. Uno de ellos, español, tenía alrededor de los 25 años, de 1,80 de estatura, pelo moreno y medio largo y complexión delgada. El otro, de unos 40 años y complexión atlética, de la misma estatura aproximadamente y de pelo corto rizado. Este último, argelino, ya ha sido detenido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  2. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  3. ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
  4. Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
  5. Revuelo en Gijón por una pelea en el Soccer World: 'Le he clavado unas tijeras en el cuello
  6. El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)
  7. Avances en la investigación del Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que el expresidente Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón
  8. La increíble ópera improvisada que arrasa en el centro de Gijón: 'Hay colas para darles monedas

Del extraño en el espejo al gesto que devuelve tu reflejo

Del extraño en el espejo al gesto que devuelve tu reflejo

Una plantilla de 60 trabajadores, más de 6 millones de inversión, eficiencia energética... el Mercadona más grande de Gijón acaba de abrir sus puertas

Una plantilla de 60 trabajadores, más de 6 millones de inversión, eficiencia energética... el Mercadona más grande de Gijón acaba de abrir sus puertas

Novedades en el juicio por la desaparición del carbón en el Puerto de Gijón: el juez suspende por 60 días la vista

Novedades en el juicio por la desaparición del carbón en el Puerto de Gijón: el juez suspende por 60 días la vista

Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo

Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo

El Musel y Telf piden suspender el juicio por el carbón desaparecido en el Puerto de Gijón: los argumentos de las partes para posponer la vista

El Musel y Telf piden suspender el juicio por el carbón desaparecido en el Puerto de Gijón: los argumentos de las partes para posponer la vista

Gijón se prepara para un intenso año 2026 de congresos: estas son las previsiones que traerán a la ciudad a más de 6.500 visitantes

Gijón se prepara para un intenso año 2026 de congresos: estas son las previsiones que traerán a la ciudad a más de 6.500 visitantes

Un colegio de Gijón busca voluntarios para cuidar un huerto urbano del que solo se hace cargo una mujer de 74 años: "Necesitamos ayuda, es demasiado grande"

Un colegio de Gijón busca voluntarios para cuidar un huerto urbano del que solo se hace cargo una mujer de 74 años: "Necesitamos ayuda, es demasiado grande"

Cabueñes rinde tributo a sus mayores

Cabueñes rinde tributo a sus mayores
Tracking Pixel Contents