Cabueñes rinde tributo a sus mayores

Participantes en el homenaje.

Participantes en el homenaje. / Lne

La asociación vecinal "Fontevilla" de Cabueñes realizó su tradicional homenaje a los mayores. Horacio Cuesta Cifuentes y Marcelino Álvarez Rubiera fueron los agasajados en el encuentro, celebrado en el restaurante La Quinta del Ynfanzón y al que acudió, entre otros, la edil forista María Mitre.

