Un conato de incendio en Gijón provoca un amplio dispositivo: dos camiones de bomberos, ambulancia y Policía Local

La tranquilidad de la avenida Constitución un lunes por la noche se vio perturbada por un aviso de incendio. Fue un vecino el que dio la voz de alarma al notar olor a humo en el rellano de una vivienda del número 19.

Ante un posible incendio dentro del piso, el servicio de Emergencias desplazó de inmediato a los Bomberos, que se trasladaron con dos camiones; una ambulancia, ante la presencia de posibles heridos; y dos patrullas de la Guardia Civil que se encargaron de controlar la zona así como desviar el tráfico para que se pudiesen llevar las labores de extinción que, finalmente, no fueron necesarias.

Los bomberos lograron acceder al interior del edificio. Sin embargo, no pudieron acceder por la puerta principal. Buscaron la alternativa por la ventana con un autoescala, aunque tampoco lograron el objetivo.

Tras varios minutos revisando si se encontraba alguien en el interior, comprobaron que el olor a humo iba disminuyendo y tampoco se llegaron a apreciar llamas, por lo que no había más riesgo. Esta intervención provocó cierto revuelo en la zona, donde varios vecinos observaban desde la calle la actuación.