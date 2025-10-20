Divertia presenta una oferta a las charangas del Antroxu de Gijón: este es el espacio (provisional) que plantea para los ensayos

La reunión llevada a cabo entre Divertia y las charangas del Antroxu de Gijón se ha saldado, a falta de conocer la respuesta de las agrupaciones, con una oferta de un nuevo espacio para realizar los ensayos. Al encuentro realizado en la Casa de la Palmera, acudió Oliver Suárez, por el lado de Divertia, e integrantes de las 14 charangas.

A falta de esa ubicación definitiva, el espacio provisional que ofrece la empresa municipal es el recinto ferial Luis Adaro, ofreciendo hacerse cargo del alquiler y señalando que podrían empezar con su actividad "desde mañana martes". Esta propuesta encajaría dentro de las peticiones de las charangas de alejar los ensayos de las quejas vecinales, aunque entra en conflicto con la opinión que el colectivo ha vertido durante los últimos días de que "es inviable que las 14 agrupaciones compartan una única ubicación de ensayo".

No obstante, esta opción no sería la definitiva, ya que la empresa municipal estaría tramitando el arrendamiento de un espacio definitivo "ubicado en un radio de distancia razonable y conectado con la red de transporte público".

A su vez, la concejalía de Medio Ambiente, encargada de expedir los permisos para practicar en los colegios, "seguirá el cauce habitual" con los trámites para otorgar las licencias a las charangas que ensayen "en los centros exentos de denuncias".

Se espera que el uso del recinto ferial se alargue durante varias semanas hasta que se encuentre una nueva localización que satisfaga las peticiones de las charangas y ponga fin a las protestas que han llevado a cabo en los últimos días.