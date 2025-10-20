"Fantastic Gijón" se despide en la Laboral
El Paraninfo de la Universidad Laboral acogió la última jornada del festival "Fantastic Gijón", basado en cortometrajes y largometrajes de cine de terror, fantasía y ciencia ficción.
