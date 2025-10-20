Gijón busca peones de limpieza y jardinería: guía completa para presentarte a las bolsas de empleo de Emulsa

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa) abrirá un proceso de selección de personal para optar a las bolsas de empleo temporal de peones de limpieza y jardinería. Una oportunidad importante para aspirar a conseguir empleo cuando la empresa municipal requiere trajadores.

La Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (Emulsa) ha publicado las bases para crear dos bolsas de empleo temporal de peones: una de limpieza y otra de jardines. El sistema es concurso-oposición y se rige por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. En el listado definitivo formarán parte 350 personas en la bolsa de limpieza y 100 en la de jardines; los llamamientos empezarán a partir de enero de 2026 (o cuando se publiquen los listados definitivos), dando por cerrada la bolsa 2022-2025.

Plazos y cómo inscribirte

La solicitud se presenta por formulario web en www.emulsa.es. Emulsa habilita además un punto de ayuda presencial en su sede (Carretera de la Carbonera, 98) de 8:00 a 14:30 de lunes a viernes. El plazo de inscripción va de las 09:00 del lunes 20 de octubre a las 14:30 del jueves 6 de noviembre de 2025; fuera de ese plazo la solicitud será excluida.

Tasas y exenciones

Los derechos de participación son 10 € (transferencia o efectivo) a la cuenta indicada, consignando el DNI/NIE en el concepto. Están exentas las personas:

Desempleadas totales con ≥6 meses de antigüedad inmediata sin prestaciones (con certificación). Con discapacidad en los términos de la Ley General de Discapacidad (LGD). Ambas exenciones deben acreditarse dentro del plazo de instancias.

Un camión de Emulsa en el Muro. / Marcos León

Requisitos clave (se comprueban el último día de plazo)

Edad: desde 18 años y no exceder la edad legal de jubilación.

desde 18 años y la edad legal de jubilación. Capacidad funcional: reconocimiento médico de Emulsa (apto para todas las tareas de peón vinculadas a cada bolsa).

(apto para todas las tareas de peón vinculadas a cada bolsa). Nacionalidad y documentación: en los términos del EBEP y la LO 4/2000 .

en los términos del y la . Para Jardines: 6 meses de experiencia en jardinería o forestal (requisito de acceso) .

en jardinería o forestal . Pago de derechos o acreditación de exención .

o . Carnet de Conducir B. Como excepción, este requisito no será exigible a las personas que se presenten por el turno de discapacidad y cuyas patologías les impidan el acceso a la obtención del mismo.

Documentación a presentar con la solicitud

Deberás adjuntar DNI o equivalente, resguardo de pago (o exención) y declaración responsable de cumplir: carné B en vigor, certificado negativo de delitos sexuales, y —si aplica— certificado de discapacidad y experiencia mínima de 6 meses para Jardines. El formulario permite marcar turno libre o turno discapacidad (solo uno).

Estructura del proceso: así te evaluarán

El sistema es concurso-oposición:

Oposición (60 %) : prueba teórica sobre temario oficial; hay que sacar 5/10 para superarla. Solo pasan a méritos las 400 mejores notas de Limpieza y 140 de Jardines .

: sobre temario oficial; hay que para superarla. Solo pasan a méritos y . Concurso (40 %) : valoración de formación y experiencia acreditadas a la fecha fin del plazo (06/11/2025).

: valoración de y acreditadas (06/11/2025). La nota final = 60 % oposición + 40 % méritos. Habrá dos listas separadas (Limpieza/Jardines).

Temario orientativo para la prueba

Incluye: conocimientos de Emulsa, convenio colectivo (jornada, organización, derechos/obligaciones), igualdad y plan de igualdad, PRL específica de peón, RSC (código ético y plan de prevención de delitos), callejero de Gijón, Ordenanza de Residuos e Higiene Urbana (BOPA 7/9/2020) y cálculos matemáticos básicos. Emulsa indica que solo facilitará información interna del temario.

Cómo se puntúan los méritos

Formación (hasta 4 puntos en total, según apartados):

Titulaciones oficiales relacionadas (p. ej., Ciclos de GM en electromecánica, medio natural o jardinería; Bachiller; certificados de profesionalidad niveles 1-3; carnés C/C+E/B+E; plaguicidas/biocidas; PRL básico/intermedio/superior). Solo titulaciones oficiales y cursos ≥30 h, con contenidos y horas; si se repiten contenidos, se valora el de mayor carga horaria. Parte de estos cursos deberá ser posterior a 2015.

Experiencia (hasta 6 puntos):

Limpieza: 0,8 puntos/año en empresa pública y 0,4/año en privada (tareas equiparables).

en y en (tareas equiparables). Jardines: 0,8 puntos/año en empresa pública y 0,4/año en privada (jardinería/forestal).

en y en (jardinería/forestal). Tramos inferiores al año, prorrateados por meses. La oposición pesa 60 % y el concurso 40 %. Desempates: 1.º prueba teórica, 2.º experiencia, 3.º formación.

Reserva de discapacidad y reconocimientos médicos

Las plazas con reserva de discapacidad se adjudican a los puestos 5, 15, 25… del listado definitivo. Quien acceda por este turno deberá acreditar mantener la condición y la compatibilidad con el puesto. Antes de contratar, todas las personas de las bolsas pasarán reconocimiento médico (incluye, según convenio, pruebas de alcoholemia y drogas para PRL). Formar parte de la bolsa no genera expectativas de llamamiento.

Publicación de resultados y reclamaciones

El Tribunal publicará la puntuación total (hasta 10 puntos) en www.emulsa.es, con el 60/40 ya aplicado, y resolverá reclamaciones en 8 días. Si no reclamas en plazo, decayes en tus derechos; agotado el proceso, la empresa puede eliminar solicitudes no reclamadas en 2 meses.

Claves básicas para los solicitantes...