Gijón se prepara para un intenso año 2026 de congresos: estas son las previsiones que traerán a la ciudad a más de 6.500 visitantes

El calendario congresual de Gijón para los próximos años tiene músculo propio y múltiples fechas cerradas. Incluso a dos años vista. La ciudad acogerá 19 congresos en 2026, con una previsión mínima que supera los 6.500 participantes (6.680), y suma cuatro nuevas citas confirmadas para 2027 y 2028, que añadirán otros 1.800. En total, más de 8.400 visitantes –al menos– participarán en los eventos del trienio, consolidando a Gijón como uno de los principales destinos MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) del norte español.

"Los datos nos dan la razón: estos eventos aportan un turismo desestacionalizado, ya que se celebran fuera de los meses de verano, y traen visitantes de buen nivel adquisitivo que muestran interés por Gijón más allá del congreso, ya que su estancia media es mayor que la duración del evento", se congratula la concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, la popular Ángela Pumariega. Dichas cifras se desprenden de las previsiones que maneja Visita Gijón, área que depende del ramo liderado por Pumariega. Esta asegura que el turismo MICE puede propiciar una "importante aportación" para que en la ciudad "se siga generando riqueza, crecimiento económico y puestos de trabajo", por lo que desde su área van a "seguir apostando" por ello.

Apuesta municipal por el turismo de congresos

En cuanto a la agenda disponible, se desprende que hay diversificación de temáticas –desde la medicina y la biotecnología hasta la ingeniería, o el deporte–, actividad ininterrumpida de febrero a noviembre en 2026 y concentración de sedes en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro, la Universidad Laboral y el Gijón Arena.

En la búsqueda del equipo de gobierno de "consolidar a Gijón como referente turístico de calidad", el ejercicio próximo será intenso y el más activo por el momento de la tríada, como es natural. Haciendo un resumen de los más destacados, abrirá la temporada el congreso "Qualisoptima Meeting Day", los días 5 y 6 de febrero, con mínimo 40 asistentes; en marzo, el día 1, llegará el "PhD Multidisciplinary Chemical Congress", con 130 investigadores. En cuanto a abril, se celebrará el "Gijón Knee Sports Meeting", sobre medicina deportiva, con 180 especialistas.

La hegemonía del sector científico-sanitario domina la agenda. Del 1 al 3 de mayo la ciudad acogerá las Jornadas de la Asociación Española de Programación Neurolingüística, con 200 delegados, y el Congreso de Empresarios de Transporte de Mercancías por Carretera, con mínimo 800 plazas, en el Palacio de Congresos. Este mes destaca el Congreso Estatal del Trabajo Social y III Iberoamericano de Trabajo Social, que traerá 1.400 personas a la Universidad Laboral.

En junio habrá dos multitudinarios eventos, de 450 y 400 personas respectivamente, que son la Bienal del Grupo de Química Orgánica (del día 17 al 19) y el "Symposium International Association for Vegetation Science" (del 22 al 26).

En verano la actividad se relaja, con cuatro citas menos masivas, y recupera el tono en octubre con "Training day" (800 delegados, el día 3) y el Congreso de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (800 asistentes, del 14 al 16). La última gran cita del año será en noviembre y protagonizada por la Sociedad Iberoamericana de Neurourología y Uroginecología, con mínimo de 300 inscritos, del día 12 al 14.

Encuentros a medio plazo

Las citas ya atadas a medio plazo serán cuatro, véase tres en 2027 y una de 2028. El primer curso contará, en abril, con un congreso de la Sociedad Española de Traumatología en el Deporte; le seguirá, en junio, Ibertiva 2027, y el Simposium de la Unión Científica Internacional de Radio (Ursi), en septiembre.

Para 2028, Gijón acogerá un evento de primer nivel mundial: el "World Congress of Herpetology", del 4 al 8 de septiembre, que reunirá a más de 900 expertos.