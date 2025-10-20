Gijón se queda sin la escuelina de 0 a 3 en Los Campos pero ganará otras dos: estos son los colegios elegidos

La escuelina de 0 a 3 años que la Consejería de Educación iba a habilitar en el colegio Los Campos de Gijón se cae del plan. El centro se encuentra en pleno proceso de obras, las impulsadas por el Ayuntamiento en el marco de una reforma integral y que, por haberse hallado unos desperfectos que hacían inviable compatibilizar los trabajos con la actividad lectiva, han motivado que, durante este curso, el alumnado dé sus clases en el Asturias. El Principado, dadas las circunstancias, variará su hoja de ruta y creará escuelinas de dos unidades cada una (una unidad tiene un máximo de 18 críos) en los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya. "Creemos que habrá muy buena acogida", subrayó Eva Ledo, consejera de Educación, tras una reunión con la Alcaldesa, Carmen Moriyón, y en la que también el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure.

Por la izquierda, Julio Vallaure, Eva Ledo y Carmen Moriyón, durante la reunión en el Ayuntamiento. / LNE

El gran proyecto del colegio de Nuevo Roces

Por otro lado, las obras en el colegio Asturias para la creación de la escuelina "Los Nuberinos" ya están finalizadas. "Esperamos su apertura para la primera quincena de noviembre", anunció Eva Ledo. Respecto a las del Montevil, que asimismo albergará una escuelina, los trabajos, ya adjudicados, comenzarán próximamente. Otro de los grandes proyectos que tiene en marcha el Principado es la construcción del colegio público de Nuevo Roces, con un presupuesto de 16,52 millones de euros. "El compromiso es que abra en el curso 2026-2027", indicó la consejera, que señaló que las labores "avanzan a buen ritmo". "Estaba previsto que terminaran en febrero o marzo, pero posiblemente se necesite una ampliación de plazo hasta abril; las obras no son matemáticas, puede haber algún tipo de incidencia", sostuvo.