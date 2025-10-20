¿Han disminuido los robos en la zona rural de Gijón desde que hay cámaras? Esto opinan los vecinos

Afirmaba hace unas fechas Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Gijón, que, desde la activación de las cámaras de vigilancia, distribuidas en puntos estratégicos de la zona rural, "el nivel de robos ha disminuido". Hace varios meses de la puesta en marcha de los 49 dispositivos y el entramado vecinal secunda las palabras de la forista. "Hay más tranquilidad", apuntan los residentes, que aplauden que las cámaras "han servido" como medida disuasoria.

"Los robos disminuyeron", ratifica Miguel Llanos, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes", que indica que, pese a producirse episodios "esporádicos", la situación "no tiene nada que ver" con la etapa precedente a la colocación de los dispositivos de videovigilancia, que se dilató más de lo deseado tras una tortuosa tramitación. "Las cámaras disuaden, pero lo que de verdad disuade es la presencia policial", sostiene Miguel Llanos, que señala que, en el seno de "Les Caseríes", en los últimos tiempos "no hubo comentarios de algo gordo" respecto a asaltos a viviendas, al margen de la oleada que padecieron las parroquias del oeste durante el verano.

Castiello de Bernueces fue uno de los principales blancos de los cacos en los momentos más críticos de la problemática. Ahora bien, la cosa se ha calmado desde que las cámaras están operativas. En Castiello, por ejemplo, hay diez. "Está todo tranquilo; de algo valdrán las cámaras", manifiesta José María Rubiera, presidente de la asociación vecinal de Castiello, para el que el sistema de videovigilancia ha fomentado el "control". "Esperemos que siga siendo así", proclama. Más vehemente se muestra Hugo de la Fuente, presidente de la Plataforma de Bernueces. "Estamos encantados; bajó brutalmente", asevera sobre este problema que tantos quebraderos de cabeza ha dado a la zona rural en los últimos años. "Las cámaras han sido un éxito; funcionan muy bien", prosigue Hugo de la Fuente, para el que el objetivo "se cumplió cien por cien". En ese sentido, Nuria Bravo recalcó que las cámaras representan "una medida preventiva" y que los robos "no desaparecerán". Hugo de la Fuente alabó asimismo al gobierno local por impulsar la instalación de los dispositivos. "Tiene mucho mérito porque estaba todo muy parado", declara el presidente de la Plataforma de Bernueces.

"Que la gente tenga cuidado"

"Hay cierta tranquilidad", confirma Soledad Lafuente, líder vecinal de Somió, que también pone sobre la mesa que, ya incluso antes de que las cámaras comenzasen a grabar, la problemática "había bajado" en la parroquia, a lomos entre lo urbano y lo rural. No obstante, Lafuente insta a los vecinos a mantenerse alerta. "Que la gente siga teniendo mucho cuidado y no se despiste; es muy importante tomar medidas", asegura. Subraya Juan Manuel Caso, líder vecinal de Deva, que la parroquia no fue una de las más castigadas por la "lacra" de los robos. Aun así dice que últimamente "se oye menos" en relación a esos asaltos a las casas. "Es difícil todavía de calibrar; debe pasar más tiempo para fiarnos, pero al poner las cámaras igual los delincuentes se lo piensan un poco antes de decidir burlarlas", desarrolla Juan Manuel Caso.

En verano se encendieron las alarmas en las parroquias del oeste, que sufrieron una oleada de robos que derivó en una reunión con el gobierno local para abordar la coyuntura. El Consistorio abogó entonces por reforzar la vigilancia con una patrulla de apoyo de la Policía Local. "Últimamente no está habiendo nada; además, mucha gente, a nivel personal, tiene su alarma en casa", afirma José Berdayes, de Poago. En una línea similar se expresa Tino Mendoza, presidente de la asociación vecinal de Monteana, que confirma que "los robos bajaron". "Imagino que quienes los hacían se sentirían presionados", valora Mendoza. El Ayuntamiento se encuentra en estudio de datos delictivos en Poago, Monteana, Serín, San Andrés de los Tacones y Cenero de cara a, si las estadísticas respaldan la preocupación solicitar nuevas cámaras, un proceso complejo pues los permisos dependen de Delegación de Gobierno.