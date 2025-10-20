Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jupol reclama "medidas urgentes" tras la brutal agresión a un agente gijonés en una discoteca de Oviedo

"Es un episodio que vuelve a poner de manifiesto el grave incremento de ataques a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", denuncian desde el sindicato

Se personará como acusación particular en el caso

07/08/2025 Un coche de la Policía Nacional. SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL / POLICÍA NACIONAL / Europa Press

Carlos Tamargo

Tras la brutal agresión que un policía nacional, que estaba fuera de servicio y acudió a socorrer a una joven, recibió este fin de semana en una discoteca de Oviedo, Jupol ha emitido un comunicado denunciando los hechos. "Es un episodio que vuelve a poner de manifiesto el grave incremento de ataques a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones", aseguran.

Desde el sindicato han observado "una preocupante escalada de agresiones" a agentes en los últimos tiempos, algo que está generando "un profundo sentimiento de desprotección" entre los miembros del cuerpo. Ante esto, reclaman por "la urgente necesidad de adoptar medidas eficaces que garanticen la seguridad de los policías y permitan la reinstauración real del principio de autoridad, un pilar esencial del Estado de derecho que se está viendo progresivamente erosionado".

No podemos permitir que agredir a un policía salga gratis”, advierten desde el sindicato, que reclama una reforma legal que aumente las penas por atentado a la autoridad, así como más medios humanos y materiales que refuercen la labor de los agentes en la calle.

Acusación particular

Desde Jupol también han asegurado que se personarán como acusación particular en el caso, por el que ya se ha detenido a uno de los dos agresores. “El aumento de las agresiones a policías nacionales es una realidad inaceptable. No podemos seguir permitiendo que quienes garantizan la seguridad de todos los ciudadanos trabajen en un clima de impunidad y riesgo constante”, señalan.

Los hechos ocurrieron este pasado fin de semana. Sobre las siete de la mañana del día 18, sábado, el hombre, agente fuera de servicio, observó como dos varones estaban realizando tocamientos a una mujer que parecía no encontrarse “en plenas facultades” por la ingesta de alcohol. Al observar la escena, intentó acercarse a la joven para comprobar su estado, pero fue interceptado por los dos hombres.

Tras identificarse como policía nacional, recibió un fuerte golpe por sorpresa, siendo apalizado posteriormente en el suelo. El agredido tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y los dos varones huyeron de la escena, aunque uno de ellos ya ha sido detenido.

