Una plantilla de 60 trabajadores, más de 6 millones de inversión, eficiencia energética... el Mercadona más grande de Gijón acaba de abrir sus puertas

Con una plantilla de 60 trabajadores (23 son de nueva incorporación) y una inversión de 6,5 millones de euros. El Mercadona más grande de la ciudad, que ocupa una superficie de ventas de casi 1.700 metros cuadrados, acaba de abrir sus puertas hoy lunes en el entorno de El Molinón, en concreto, entre las calles Óscar Muñiz y carretera de Villaviciosa. “Este supermercado responde al modelo de Tienda Eficiente de Mercadona, que refuerza la excelencia en el servicio y presenta mejoras de las que se benefician tanto a los clientes, como los trabajadores, los proveedores y la sociedad”, señalan desde la firma.

Mercadona, detallan, ha empleado a una treintena de proveedores que han dado empleo a 150 personas durante la fase de obras. Este supermercado eficiente cuenta con una plantilla de 60 personas con empleo estable y de calidad, de los que 23 son nuevas contrataciones. Tiene una superficie de sala de ventas de casi 1.700 metros cuadrados e incorpora la sección “Listo para Comer”, que ofrece platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.

Comida al estilo "casero"

¿Qué ofrece? Desde la puesta en marcha de esta sección, en el año 2018, dispone de una amplia propuesta que cuenta "con comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y al más puro estilo casero, como las croquetas o la ensaladilla rusa, o platos principales, como arroces, pasta o hamburguesas y bocadillos”. Además, en línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel.

Mercadona. / Cris Andina

El horario de apertura de este supermercado en El Molinón es de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas. Dispone de un aparcamiento de 138 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, cuatro de ellas para vehículos eléctricos.

La ergonomía, la tecnología y la eficiencia energética están presentes en este nuevo supermercado. Por ejemplo, detallan desde la firma, el mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia. La tienda también dispone de zonas comunes "para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor más equipado y unas taquillas personales más amplias y cómodas”.

La superficie “está completamente conectada tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores”. Y, a nivel medioambiental, “se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente”. El supermercado cuenta también “con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente, disponiendo, además, de un total de 418 módulos fotovoltaicos con los que seguir avanzando hacia el autoconsumo y la descarbonización”.

Mercadona. / Cris Andina

La nueva superficie, que comenzó a construirse en enero de 2024, se suma a la recientemente inaugurada de la parroquia de Roces el pasado mes de septiembre con una superficie de sala de ventas de 1.600 metros cuadrados, una inversión de 2,8 millones de euros, la creación de 152 plazas de aparcamiento.

Mercadona en Asturias

Mercadona, con esta nueva apertura, cuenta ya con 25 supermercados en Asturias, 21 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y 19 ya tienen la sección ‘Listo para Comer’. La plantilla supera las 1.160 personas con empleo estable y de calidad.

La compañía mantiene una colaboración constante con proveedores e interproveedores especialistas en aquellas zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad, con un modelo de relación basado en la confianza y que contribuye al crecimiento de la economía local. En el caso de Asturias, en concreto, donde la compañía colabora con 16 proveedores de producto y más de 160 proveedores no comerciales y de servicio, las compras locales de Mercadona alcanzaron los 208 millones de euros en el último año, cifra que supone un incremento del 24,5 % respecto a la del ejercicio anterior.