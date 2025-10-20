Premio en Galicia para la Vocalía de la Mujer de la FAV de Gijón por su "trabajo incansable"

Premio para Gijón en Galicia. Las Vocalías de la Mujer de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV) recibieron este fin de semana el galardón "V de Veciñas" por "su trabajo incansable durante las últimas tres décadas y su repercusión en el avance social en igualdad conseguido por las mujeres en nuestra ciudad". Decenas de integrantes se desplazaron a Lugo para compartir experiencias sobre igualdad y lucha contra la violencia de género en un encuentro previo a la celebración del Día del Veciño, que reúne en la provincia gallega a más de 5.000 personas.