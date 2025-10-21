La Alcaldía de Gijón asigna 1,4 millones para el derribo del viaducto de Carlos Marx

De 3,1 a casi 4,6 millones –en concreto son 4.570.800 euros– crece el presupuesto que se asume de manera directa para el año que viene desde el área de Alcaldía, que ostenta Carmen Moriyón y del que ayer dieron cuenta ante los grupos municipales en la ronda de comparecencias presupuestarias los directores generales de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, y de Igualdad, Goretti Avello. Un incremento que se justifica en gran parte por la decisión de hacer colgar de las cuentas de Alcaldía como inversión la partida de 1,4 millones que el Ayuntamiento debe aportar, en su condición de titular del 25% de la sociedad de Gijón al Norte, para sufragar el derribo del viaducto de Carlos Marx y el resto de las obras de la denominada fase 0 de la estación intermodal de Moreda.

Es solo la primera anualidad. El plan de inversiones plurianuales del Ayuntamiento asigna para esta obra un desembolso de 3,8 millones durante los años 2027 y 2028 y de 1.395.000 euros en 2029. A la Dirección General de Alcaldía le corresponde la responsabilidad de controlar este proyecto e impulsar la aprobación en Junta de Gobierno del convenio que le de soporte "tan pronto como recibamos el visto bueno del Ministerio, que es la situación en la que está", concretó Paíno. Bajo el paraguas de esa dirección general sigue, por otro lado, el convenio del Ayuntamiento con la fundación Mar de Niebla, que se vuelve a cuantificar en 224.600 euros.

Al epígrafe Órganos de Gobierno le acompaña en esta ocasión la cifra de 2.137.400 euros: unos 40.000 euros menos que lo presupuestado para este año. Aquí computan los 1.166.000 euros que como transferencia corriente van a dar soporte a los grupos políticos de la Corporación, los 490.000 euros en publicidad y propagada –un 3,2% de subida sobre este año– y 110.000 euros atenciones protocolarias.

De la Alcaldía dependen también la Intervención General y la Asesoría Jurídica. La primera incorpora esta vez una partida de 45.000 euros porque toca hacer la auditoria externa que la ley impone cada dos años, y a la segunda se le da una dotación de 261.000 euros, de los que 155.000 son para indemnizaciones a terceros.

Los últimos informes PRTR

El área de Proyectos e Internacionalización contará con 100.300 euros. Una parte es para asistencias técnicas relacionadas con el final de los proyectos de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por otro lado, los proyectos comprometidos con Cimavilla pero que no han conseguido financiación europea con fondos Feder –a falta del resultado de la alegación a presentar– se asumirán desde diversas áreas municipales. En 2026 hay dinero para Tabacalera, el local de mayores y la compra de viviendas por parte de Emvisa.

Por su parte, Igualdad mueve en total –contando también gastos de personal y corrientes– 1.127.900 euros: 36.000 euros más que este año. Entre las novedades están la ampliación en 54.600 euros de "Femenino y Plural" y un incrementode 14.000 euros para reuniones, conferencias y cursos. El área que lidera Avello también se ha encargado, por segundo año, de realizar el informe de impacto de género del presupuesto. Aunque solo se han validado 56 fichas que se corresponden con el 35% del presupuesto de gastos corrientes. El reto es llegar, por lo menos, al 50%.