Ángel Fernández Camporro, dermatólogo del Hospital de Cabueñes: "La inmunoterapia ya está dando beneficios a pacientes con melanoma"

Ángel Fernández Camporro (Moreda de Aller, 1995), dermatólogo del Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón), se siente orgulloso del trabajo que están desarrollando en el servicio que lidera la doctora Lucía Palacio. Entre las principales novedades destaca que están empezando a implantar la cirugía de Mohs, con la que ya han tratado a algunos pacientes.

¿Por qué quiso ser dermatólogo?

Cuando terminé la carrera de Medicina, hice el examen MIR, tenía muy buena nota y, por suerte, podía elegir todas las especialidades. Me pregunté por varias especialidades y visité distintos servicios para ver cómo se trabajaba. Al final, encontré en la dermatología la especialidad que creía que más se adaptaba a lo que buscaba.

Explique qué buscaba.

Por una parte, tener un gran campo diagnóstico y la capacidad de hacer diagnósticos de enfermedades generales o enfermedades sistémicas del cuerpo con una pista en la piel, que pueda ser como la punta del iceberg que te dé el diagnóstico de algo interno. Aquí se manejan muchísimas enfermedades diferentes, por lo que uno tiene que aprender todos los días algo nuevo. Eso me motiva mucho. Por otra parte, en cuanto a lo terapéutico, aunque las enfermedades de la piel no son en su mayoría mortales, sí que pueden tener mucha alteración en la calidad de vida de la gente. Por ello, al tratarlas, uno llega a casa muy a gusto y contento por ayudar a la gente, que está muy agradecida por lo general con nuestro trabajo. Es un trabajo que reconforta mucho.

¿Cuánto tiempo acumula en el servicio?

Este es mi sexto año. Llegué en el 2020 y los primeros cuatro fueron de formación como especialista.

Llegó en plena pandemia.

Sí, poco después del primer encerrón. Era un periodo en el que había mucho miedo a consultar por parte de los pacientes. Una cosa que llamaba la atención era que, en aquel momento, muchos tumores llegaban ya en fases más avanzadas por ese miedo a consultar. Además, había ciertas enfermedades que se asociaron a la pandemia, ya sea por reacciones de la piel por el virus, por algunos medicamentos, etcétera. La pandemia cambió el panorama y en ella se produjo un gran aumento de los casos de sarna. A partir de esa etapa, vimos a muchísimas personas con sarna en la consulta y ahora las seguimos viendo, pero un poco menos que antes. Posiblemente, el hacinamiento de la gente durante la pandemia que ocasionó el coronavirus fue una de las causas por las que aumentara esa enfermedad.

¿En qué situación se encuentra Dermatología de Cabueñes?

Actualmente somos 13 médicos especialistas, cuatro residentes y la doctora Lucía Palacio es la jefa del servicio, que está dividido entre las consultas que tenemos aquí (en la Casa del Mar) y los espacios con los que contamos en el Hospital de Cabueñes. Ahora mismo hay una muy buena carga asistencial. Estamos viendo muchísimos pacientes tanto por las mañanas como por las tardes. Gracias a ello, la lista de espera disminuyó mucho en las consultas y en el quirófano. Siempre se puede mejorar en todo lo que hacemos, pero a día de hoy estamos en un momento muy bueno. Me atrevería a decir que estamos mejor que nunca en este servicio, porque nunca hubo tantos dermatólogos activos en Gijón.

¿A cuántos pacientes atienden anualmente?

Cada año vemos a más de 30.000 pacientes. Hay días que pasan por consulta más de 200 personas.

¿Cuáles son los casos que más tratan?

Vemos mucho cáncer de piel y también se ve cualquier patología aparte de la tumoral, como la inflamatoria, la dermatitis atópica, la psoriasis, liquen plano y muchas otras enfermedades que se pueden encajonar dentro del concepto de dermatosis inflamatoria. Además, vemos dermatosis infecciosas. Tenemos una unidad de enfermedades de transmisión sexual, en la que se ven a muchos pacientes. También tratamos dermatología pediátrica y hay varias consultas monográficas especializadas en ciertas enfermedades que requieren un manejo más complejo.

¿Qué novedades han implementado recientemente?

En cuanto a los tratamientos, en los últimos años en dermatología estamos viviendo una revolución terapéutica. No solo aquí en Gijón, sino a nivel global. Estamos accediendo a muchos fármacos que suelen llamarse biológicos, que son dianas específicas enfocadas a ciertos ámbitos del sistema inmune. En muchas enfermedades que estaban sin tratamiento o que no tenían un tratamiento muy bien enfocado, últimamente estamos encontrando bastante beneficio con estos nuevos fármacos.

¿Y a nivel quirúrgico?

Estamos empezando a implantar, y esperamos que en el futuro se instaure de una manera más estable, la cirugía de Mohs, una técnica quirúrgica que permite el análisis de la pieza tumoral cuando se extirpa en el momento. Si está limpio el tumor, la reconstrucción ya se realiza en ese mismo momento.

¿Ya han realizado algún caso?

Sí, aunque no muchos. Esperamos que en los próximos años esta técnica vaya a más, porque va a ayudar a muchos pacientes. Al final, es una cirugía muy similar a la convencional, pero que permite que en algunos casos seleccionados, como en aquellos tumores que vuelven a aparecer o que son difícilmente delimitables, se puedan controlar mejor los márgenes en el momento de la aparición y luego ya reconstruir. Hasta ahora, para realizar esta operación había que derivar a los pacientes a otros centros, especialmente a León o a Madrid. Somos el primer hospital público de la región que las realiza. Ahora están en fase inicial, pero queremos instaurarlas potencialmente. Será un salto de calidad.

Hablaba anteriormente de los fármacos biológicos. ¿Para qué enfermedades están resultando útiles?

Especialmente para la psoriasis, la dermatitis atópica, la hidrosadenitis supurativa y la alopecia areata, entre otras. Cada vez se sabe más del sistema inmune y cada vez se está investigando más en dianas concretas, específicas, que pueden permitir tratar a los pacientes más enfocados a una diana con menos efectos secundarios alrededor.

¿Alguna otra novedad?

Sí, también quería comentar otra revolución diagnóstica. Aparte del desarrollo de las técnicas de imagen, en dermatología también hay una mejora que nos va a beneficiar mucho, que es el desarrollo de la genética y del análisis genético. Esto permitirá un diagnóstico más preciso y un manejo más enfocado de muchos de nuestros pacientes.

¿Qué retos se marcan en el servicio?

Por una parte, queremos hacer fuerte el servicio en el sentido de atraer gente y tener siempre la plantilla completa. Hay que hacer atractivo el servicio de Gijón para los especialistas y hay que potenciar que estemos llenos. Eso es fundamental; sin ello, el resto de cosas no se pueden hacer. También queremos potenciar la cirugía de Mohs, seguir creciendo en la cirugía convencional y continuar formando a dermatólogos, estudiantes de medicina y especialistas de otras especialidades. A nivel asistencial, buscamos ser los mejores, al igual que a nivel de docencia. Y queremos mejorar también en la parte de investigación. Al final, investigación, docencia y asistencia son los tres pilares que definen a un buen servicio.

¿Cuántas consultas tienen?

En Casa del Mar tenemos diez consultas y en Cabueñes tenemos otra. Quirófanos tenemos dos: uno en Cabueñes y otro en el Hospital de Cruz Roja. Aparte de eso, en la Casa del Mar tenemos un quirofanillo de cirugía menor y también hay otro en Cabueñes.

¿Notan cada verano que hay una mayor concienciación sobre los peligros de exponerse al sol sin protección?

Cada vez está calando más el mensaje en la gente. Ya saben que exponerse al sol de manera desproporcionada o sin protección muchas veces tiene sus consecuencias en el futuro por enfermedades como el cáncer de piel. En la edad pediátrica, también vemos que los padres están más concienciados con proteger a los niños.

No obstante, las cifras de personas con cáncer de piel siguen en aumento.

La mayoría de esos casos son gente de más de 70 años. Entonces, tener una mayor concienciación no impacta en esos datos porque muchas veces la enfermedad llega del sol que se ha tomado previamente. En la consulta siempre decimos que no es del sol de la semana pasada ni del mes pasado, sino que es de la quemadura de cuando teníamos 15 o 20 años. El acúmulo de mutaciones por la radiación ultravioleta hace que en el futuro se pueda ir desarrollando el cáncer de piel, y se ve más en gente más mayor.

¿Cómo está la situación del melanoma?

Es el tumor más agresivo dentro de los tumores de la piel. En los últimos años, la incidencia ha ido aumentando progresivamente y, por suerte, cada vez hay un mayor diagnóstico de melanomas en fases iniciales que tienen un pronóstico muy bueno. No obstante, aquí seguimos viendo con bastante frecuencia melanomas en fases bastante avanzadas que suelen tener peor pronóstico.

¿En qué se basa el tratamiento de esta enfermedad?

En primer lugar, en la cirugía; sobre todo en aquellos que están en fases más iniciales. Hay una serie de pruebas diagnósticas que han mejorado mucho en los últimos años, como la resonancia magnética, la ecografía y la biopsia selectiva del ganglio centinela, que es una técnica que hacemos junto al servicio de Cirugía General. En fases más avanzadas, ya estamos utilizando la inmunoterapia, que es una revolución terapéutica basada en fármacos nuevos con los que llevamos pocos años. Lo que hacen es activar el sistema inmune para que ataque a las células del melanoma. Son tratamientos muy caros que se están implantando. Ya hay pacientes que se están beneficiando de ello y es una de las principales revoluciones. Hay muchos pacientes que con estos fármacos alargan mucho la supervivencia.