Asturias llora a la Marquesa de la Vega de Anzo, una mujer "ejemplar, elegante, sonriente" que contribuyó a defender la tauromaquia en Gijón

Asturias llora le pérdida de Pilar González del Valle, una mujer "ejemplar, elegante y sonriente" que contribuyó a "defender" la tauromaquia, en especial la feria de Begoña de Gijón. La noticia de su muerte, ocurrida esta madrugada, apenó tanto a los aficionados asturianos a los toros como a sus vecinos en el concejo de Grado, donde este mismo verano el Mosconia le rindió un cariñoso homenaje. "Siempre ha llevado consigo en todas sus actividades por el territorio nacional su relación con el concejo de Grado", señalaban en la Corporación municipal.

Desde el Ayuntamiento de Grado quisieron poner en valor esta mañana que "tanto ella como el resto de la familia han venido apoyando las actividades del Ayuntamiento y de diversas asociaciones y clubes moscones. Por todo ello, los miembros de la Corporación quieren dejar constancia de su labor en beneficio del concejo de Grado y dar el pésame a sus familiares", destacaron los representantes de los grupos de IU, PP Y PSOE para "expresar de manera conjunta y en nombre de todos los moscones el pesar por el fallecimiento de Doña Pilar González del Valle, Marquesa de la Vega de Anzo".

Pilar González del Valle, junto a la alcaldesa, Carmen Moriyón, en el pregón taurino que dio en 2023. / David Cabo

Afincada en Madrid, veraneaba en el palacio familiar de Castañedo (Grado), que construyó su bisabuelo, y también en Gijón. Se crió entre Madrid, Grado y Extremadura, pero siempre hizo gala de su asturianía y también de sus afición a los toros. En 1992 heredó el marquesado de la Vega de Anzo, el título de su padre, el ovetense José María González del Valle Herrero. Muy querida por la afición gijonesa, fue la pregonera de la feria de Begoña hace dos años en la cita organizada por la peña Miguel Ángel Perera.

El mundo taurino, de luto

El pasado agosto volvió a disfrutar de su plaza de Gijón, igual que lo hizo en la pasada feria de Otoño en la plaza de Las Ventas hace ahora apenas una semana. Durante la feria de Begoña, la marquesa de la Vega de Anzo concedía una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA. "Quiero agradecer a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, por restablecer los toros en Gijón, que ya lo podía hacer Oviedo también, porque fue uno de los primeros sitios en donde hubo corridas. Gracias a los toros y el impulso que dan al turismo Gijón tiene una repercusión enorme", confesaba.

Desde hace años, González del Valle fue miembro del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y era una habitual del callejón en la plaza de toros de Las Ventas. También formaba parte de la peña Las Majas de Goya. "Estoy profundamente apenado. En ella siempre encontré un apoyo incondicional y en tiempos difíciles siguió remando con todos para que su Feria de Begoña volviera a ser una realidad. La echaremos mucho de menos todos los veranos en Gijón", lamentaba esta mañana el empresario de El Bibio, Carlos Zúñiga.

También desde la Fundación del Toro de Lidia trasladaron su pésame a la familia de Pilar González del Valle y destacaron su "gran afición" a la tauromaquia.

"Colaboró en tiempos difíciles"

A las condolencias se sumaron muchos aficionados a los toros, tanto en Asturias como en el resto de España. "Era una gran aficionada, una persona ejemplar y un referente en el mundo taurino. Colaboró en múltiples casiones y apoyó a la afición de Gijón en todo momento, aún en situaciones difíciles como cuando desde el Ayuntamiento quitaron los toros", destacaba Maritina Medio, presidenta de la Federación Taurina del Principado de Asturias y de la peña Miguel Ángel Perera.

"Era una enamorada de la Fiesta Nacional y de nuestra plaza de toros, disfrutaba con pasión cada tarde. Siempre la recordaré, con su sonrisa y elegancia, deseando suerte a los toreros en el patio de cuadrillas", aportó, por su parte, Carlos González Tirador, presidente de las corridas de toros en El Bibio.