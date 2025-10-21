El Ayuntamiento de Gijón activa con 28,7 millones su motor económico

A Economía, Empleo, Turismo e Innovación se destinarán dentro del presupuesto municipal de 2026 un total de 28,7 millones. Un dinero que se va a las "áreas que son el motor a partir del cual queremos construir el Gijón del futuro", reivindicó su responsable política, la vicealcaldesa y edil popular Ángela Pumariega.

Cumplir con la regla de gasto pero también con los casi 19 millones comprometidos para este año en el marco del pacto de concertación "Gijón Futuro" y apoyar la consolidación de proyectos estratégicos como Naval Azul o la Pecuaria son elementos estratégicos de unas cuentas, que se reparten entre la concejalía y los 8,2 millones –con una subida del 5,18%– del presupuesto de la empresa municipal de Promoción Empresarial y Turística (PETSA), de la que dependen Gijón Impulsa y Visita Gijón.

PETSA contará el año que viene con un plan de inversiones de 875.000 euros de los que 500.000 se van a pagar la segunda anualidad de las cinco nuevas naves a construir en el polígono de Lloreda. Hay otros 300.000 euros para obras diversas en la red de residencias empresariales de titularidad municipal.

En materia de turismo, el 2026 tiene como singularidad que es el año de arranque de ese nuevo plan estratégico a diez años que está en su fase final de elaboración. Una hoja de ruta que incluye, entre otras cosas, profundizar por la apuesta ya declarada por el turismo de congresos y el turismo de negocios. "Son factores claves de nuestra apuesta por la desestacionalización y el crecimiento sostenible de nuestro turismo", indicó Pumariega. El año que viene el área de Turismo también tendrá nueva web y se renovará la oficina turística de La Escalerona, que se ha quedado pequeña y obsoleta y que recibe más turistas que la oficina central de la Casa Paquet. Hay una partida de 150.000 euros en el anexo de inversiones para esa reforma.

Otro plan estratégico impulsado desde esta concejalía pero con impacto en todas las áreas municipales es el Plan Local de Orientación Comercial, ya está trabajando en acciones de digitalización del sector y de relevo generacional.

Innovación: 2,5 millones

En materia de empleo el reto está en seguir con esas cifras de bajada del desempleo, que colocaban en julio el registro de parados en 13.940 personas, el mejor dato desde 2007. Desde la Agencia Local de Empleo se reservan 1.750.000 euros para el programa de recualificación profesional, se plantean mejoras en los proceso de inscripción del programa de conciliación laboral 11x12 y se va a poner el foco en el colectivo de mayores de 45 en el desarrollo de planes y talleres de empleo, un colectivo al que pertenecen el 60% de los desempleados de la ciudad. También se reserva una partida de 20.000 euros para la contratación del personal que se ocupe del centro de formación de Vicasa, junto al albergue para peregrinos y jóvenes cuyas obras están a punto de acabarse con la idea de que abran este año. En el caso del albergue ahora se trabaja en los contratos de mobiliario y de gestión del equipamiento.

Unos 2,5 millones se vinculan al área de Innovación. Incluyendo en esa partida el millón de euros del proyecto "Gijón, destino turístico inteligente y sostenible" que cuenta con financiación europea. De Innovación también depende la Oficina de la Energía para la que hay planes de expansión con la idea de propiciar la creación de comunidades energéticas con colectivos singulares.