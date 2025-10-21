Cabueñes vuelve a reducir sus listas de espera para operaciones quirúrgicas

Un nuevo paso de gigante del Hospital Universitario de Cabueñes para reducir las listas de espera. El principal complejo sanitario de la ciudad ha conseguido un descenso del 48,2 % en el número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica desde septiembre de 2024 al mismo mes de año, como reflejan los datos publicados por el Servicio de Salud del Principado de Asturias ayer. También ha habido una mejora, aunque bastante menor, en el Hospital de Jove, que ha reducido en un 7,1 % sus listas de espera en el mencionado periodo.

Por cifras. El último balance cerrado de la actividad del Hospital de Cabueñes apunta que el número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica en septiembre de 2025 ha sido de 4.027, mientras que en ese mismo mes en 2024 hubo 7.781. La estadística sale de la suma del número de pacientes en espera estructural (3.046), de los que son transitoriamente no programables (787) y los que están en espera tras rechazo de centro alternativo (194). El archivo del Servicio de Salud muestra que la media general de espera quirúrgica de Cabueñes fue de 110,89 días. En septiembre de 2024 esa cifra fue de 142,12 días, lo que supone un avance significativo en ese sentido. En cuanto a los pacientes que llevaban aguardando por su operación más de seis meses, en septiembre hubo 325.

En el Hospital de Jove, el total de pacientes pendientes de intervención fue de 1.424 en el mencionado periodo, la suma de los que están en espera estructural (1.345) y los transitoriamente no programables (79). En septiembre de 2024, el número de pacientes pendientes de intervención quirúrgica alcanzó los 1.534. A su vez, hubo una mejoría respecto a los días de espera, pasando de una media de 148,32 días en septiembre de 2024 a los 116,32 del mes de septiembre de este año. Respecto a los pacientes que llevaban esperando por su operación más de seis meses, en este caso la cifra fue de 59.