La Casa de León en Gijón abre sus fiestas con el pregón de Javier Fernández Costales
El catedrático de Derecho Civil inauguró las fiestas de la Virgen del Camino y San Froilán
C. T.
El catedrático Javier Fernández Costales ofreció el pregón de las fiestas patronales de la Virgen del Camino y San Froilán, impulsadas por la Casa de León en Asturias. Previamente, se celebró una misa en la iglesia de los Capuchinos por la Virgen del Camino y San Froilán, patrones de las celebrraciones. Posteriormente, Fernández Costales, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de León procedió a dar comienzo a las celebraciones.
Este miércoles darán comienzo las actividades con la actuación de la Agrupación Artística Gijonesa. El jueves será el turno para la Coral San Antonio y el viernes comenzará la III Feria de Productos de León en la Plaza Mayor.
El sábado se entragarán los premios del torneo de juegos de mesa y el domingo, día en el que se cierran las celebraciones, se llevará a cabo el Desfile de Pendones leoneses junto a bandas de gaitas asturianas y grupos folklóricos de León por el paseo de San Lorenzo. Por último, habrá una comida social en el Hotel Begoña Park.
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)
- Avances en la investigación del Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que el expresidente Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón
- Las claves para entender el caso del carbón desaparecido que ha sacudido al principal puerto asturiano: investigación en El Musel
- Gijón busca el apoyo del jefe de Estado Mayor de la Defensa para el Festival Aéreo del próximo año: 'Se plantea emocionante