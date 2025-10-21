La Casa de León en Gijón abre sus fiestas con el pregón de Javier Fernández Costales

El catedrático Javier Fernández Costales ofreció el pregón de las fiestas patronales de la Virgen del Camino y San Froilán, impulsadas por la Casa de León en Asturias. Previamente, se celebró una misa en la iglesia de los Capuchinos por la Virgen del Camino y San Froilán, patrones de las celebrraciones. Posteriormente, Fernández Costales, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de León procedió a dar comienzo a las celebraciones.

Este miércoles darán comienzo las actividades con la actuación de la Agrupación Artística Gijonesa. El jueves será el turno para la Coral San Antonio y el viernes comenzará la III Feria de Productos de León en la Plaza Mayor.

El sábado se entragarán los premios del torneo de juegos de mesa y el domingo, día en el que se cierran las celebraciones, se llevará a cabo el Desfile de Pendones leoneses junto a bandas de gaitas asturianas y grupos folklóricos de León por el paseo de San Lorenzo. Por último, habrá una comida social en el Hotel Begoña Park.