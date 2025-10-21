Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Casa de León en Gijón abre sus fiestas con el pregón de Javier Fernández Costales

El catedrático de Derecho Civil inauguró las fiestas de la Virgen del Camino y San Froilán

Carpas de Sabor a León en la plaza del Ayuntamiento y Javier Fernández Costales junto a José María Fernández Chimeno.

Carpas de Sabor a León en la plaza del Ayuntamiento y Javier Fernández Costales junto a José María Fernández Chimeno. / LNE

C. T.

El catedrático Javier Fernández Costales ofreció el pregón de las fiestas patronales de la Virgen del Camino y San Froilán, impulsadas por la Casa de León en Asturias. Previamente, se celebró una misa en la iglesia de los Capuchinos por la Virgen del Camino y San Froilán, patrones de las celebrraciones. Posteriormente, Fernández Costales, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de León procedió a dar comienzo a las celebraciones.

Este miércoles darán comienzo las actividades con la actuación de la Agrupación Artística Gijonesa. El jueves será el turno para la Coral San Antonio y el viernes comenzará la III Feria de Productos de León en la Plaza Mayor.

El sábado se entragarán los premios del torneo de juegos de mesa y el domingo, día en el que se cierran las celebraciones, se llevará a cabo el Desfile de Pendones leoneses junto a bandas de gaitas asturianas y grupos folklóricos de León por el paseo de San Lorenzo. Por último, habrá una comida social en el Hotel Begoña Park.

TEMAS

  1. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  2. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  3. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  4. Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
  5. El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)
  6. Avances en la investigación del Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que el expresidente Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón
  7. Las claves para entender el caso del carbón desaparecido que ha sacudido al principal puerto asturiano: investigación en El Musel
  8. Gijón busca el apoyo del jefe de Estado Mayor de la Defensa para el Festival Aéreo del próximo año: 'Se plantea emocionante

La Casa de León en Gijón abre sus fiestas con el pregón de Javier Fernández Costales

La Casa de León en Gijón abre sus fiestas con el pregón de Javier Fernández Costales

Un nuevo vehículo NRBQ y mejoras en Policía y Bomberos: así se reparten en Gijón los 2,9 millones de Seguridad Ciudadana en 2026

Un nuevo vehículo NRBQ y mejoras en Policía y Bomberos: así se reparten en Gijón los 2,9 millones de Seguridad Ciudadana en 2026

La consejera Eva Ledo aborda el pacto "Asturias Educa" en la Casa del Pueblo de Gijón

La consejera Eva Ledo aborda el pacto "Asturias Educa" en la Casa del Pueblo de Gijón

La temporada de jazz arranca en Gijón con conciertos, cine y espectáculos por toda la ciudad: esta es la programación completa

La temporada de jazz arranca en Gijón con conciertos, cine y espectáculos por toda la ciudad: esta es la programación completa

En libertad el argelino detenido por golpear a un policía gijonés en el Antiguo de Oviedo: niega haberle tocado, ni que se estuviese abusando de una joven

En libertad el argelino detenido por golpear a un policía gijonés en el Antiguo de Oviedo: niega haberle tocado, ni que se estuviese abusando de una joven

La empresa del Ayuntamiento de Gijón que, según el PSOE, cobra de más a los gijoneses desde 2024

La empresa del Ayuntamiento de Gijón que, según el PSOE, cobra de más a los gijoneses desde 2024

"Gijón de Sidra" encumbra al llagar Trabanco y a la guisandera Pili Rodríguez: estos son todos los premiados de la 16ª edición

"Gijón de Sidra" encumbra al llagar Trabanco y a la guisandera Pili Rodríguez: estos son todos los premiados de la 16ª edición

Asturias llora a la Marquesa de la Vega de Anzo, una mujer "ejemplar, elegante y sonriente" que contribuyó a defender la tauromaquia en Gijón

Asturias llora a la Marquesa de la Vega de Anzo, una mujer "ejemplar, elegante y sonriente" que contribuyó a defender la tauromaquia en Gijón
Tracking Pixel Contents