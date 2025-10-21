La consejera Eva Ledo aborda el pacto "Asturias Educa" en la Casa del Pueblo de Gijón

La Casa del Pueblo de Gijón acogió un encuentro con la consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, que abrodó el plan ‘Asturias Educa’, una iniciativa impulsada por el Gobierno regional con el objetivo de fortalecer y modernizar la escuela pública asturiana en los próximos años.

En el acto, que fue presentado por Nuria Blanco, secretaria de Educación de la Agrupación Socialista de Gijón, se destacaron las inversiones realizadas en materia educativa en Gijón y que superaron los 18 millones de euros.