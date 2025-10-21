La consejera Eva Ledo aborda el pacto "Asturias Educa" en la Casa del Pueblo de Gijón
El acto ha sido presentado por la secretaria de Educación de la Agrupación Socialista local, Nuria Blanco
C. T.
La Casa del Pueblo de Gijón acogió un encuentro con la consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, que abrodó el plan ‘Asturias Educa’, una iniciativa impulsada por el Gobierno regional con el objetivo de fortalecer y modernizar la escuela pública asturiana en los próximos años.
En el acto, que fue presentado por Nuria Blanco, secretaria de Educación de la Agrupación Socialista de Gijón, se destacaron las inversiones realizadas en materia educativa en Gijón y que superaron los 18 millones de euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)
- Avances en la investigación del Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que el expresidente Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón
- Las claves para entender el caso del carbón desaparecido que ha sacudido al principal puerto asturiano: investigación en El Musel
- Gijón busca el apoyo del jefe de Estado Mayor de la Defensa para el Festival Aéreo del próximo año: 'Se plantea emocionante