Declara una de las acusadas por la muerte en el piso de citas de Laviada

El caso por la muerte de Saúl Rodríguez, el joven de 24 años que fue encontrado sin vida en un portal de un piso de citas de Laviada en octubre de 2023, entró en una nueva fase después de que una de las trabajadoras del piso de citas acudiera ayer al Palacio de Justicia de Gijón para declarar. La jueza de instrucción le presentó los dos delitos por los que se la investiga: uno por robo continuado y otro por omisión de socorro. Son los mismos delitos por los que se investiga a la segunda acusada, su hija, la cual no fue ayer a declarar ya que está fugada. Sigue en búsqueda y captura.

Desde la acusación particular esperan que se pueda esclarecer la muerte por sobredosis de este joven de Mieres ante un jurado popular. Lo que se trata de dilucidar no es cómo murió la víctima, sino si las dos acusadas aprovecharon su fallecimiento para robarle dinero de la cuenta del banco usando su teléfono. Y si también se demoraron en alertar a los servicios de emergencia para poder llevar a cabo este robo. La autopsia, tal y como desveló en su día LA NUEVA ESPAÑA, fija la hora de la muerte a las 17.19 horas, mientras que la llamada a Emergencias no se produjo hasta casi una hora después. Las transferencias fueron varias, entre las cuatro de la tarde y las 17.34 horas. Sumaron, en total, 3.515,4 euros.

Desde que se produjo la muerte de Saúl Rodríguez, su madre, María del Carmen Iglesias, ha luchado incansablemente por obtener respuestas para lo sucedido. Su papel fue clave para que la jueza que instruye el caso reenfocara la investigación cuando se conoció el asunto de las transferencias. Ella, junto a otros familiares, estuvo ayer en el Palacio de Justicia de Gijón para "reclamar justicia". "Cada día estamos peor, es un sinvivir", reconoció ayer Iglesias. La madre de Saúl Rodríguez participó hace un año en un bonito homenaje en el portal donde falleció su hijo y será mañana cuando se cumplan dos años de la muerte del mierense. La instrucción del caso, por su complejidad, sigue adelante y estará por ver si la otra acusada se presenta en el juicio cuando se señale.