Dinero para Emtusa, ayudas a taxistas, la zona de bajas emisiones de La Calzada... así se distribuyen los 21,6 millones de la concejalía de Tráfico

Los 3,2 millones de euros, inversiones incluidos, que se llevará el nuevo contrato de mantenimiento de la red semafórica es una de las partidas más importantes entre las que conforman los 21,6 millones del presupuesto de la concejalía de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, que lidera el forista Pelayo Barcia. Es de las partidas más importantes aunque no la que más. La de mayor envergadura es la transferencia corriente de 16,4 millones que se aporta desde el presupuesto municipal a la Empresa Municipal de Transportes (Emtusa) como vía de financiación de las rebajas del precio del billete o su gratuidad, en el caso de menores o viajeros con tarjeta social. Barcia dio cuenta de todas esas cifras en su comparecencia ante los grupos municipales en la comisión extraordinaria de Hacienda.

Dentro del programa presupuestario de movilidad urbana se incluyen 250.000 euros para la gestión de la zona de bajas emisiones de La Calzada. La misma partida presupuestada para este año pero que no se ha llegado a gastar en esa gestión al no haber arrancado la ZBE. Ahora mismo, la concejalía está a la espera del informe económico y que se remate el proceso de fiscalización para presentar a aprobación de la Junta de Gobierno la ordenanza de zonas de bajas emisiones. Con la normativa e n la mano ya se podrían concretar las restricciones a la circulación en La Calzada. Sin multas, dejó claro el edil. « Cuando se ponga en marcha la zona de bajas emisiones que, insisto, se va a poner sin ningún tipo de sanción durante dos años, solo con carácter informativo, tenemos que contratar una empresa que se encargue de colaborar con los vecinos, de informarles e ir mandando avisos», explicó Barcia.

Diez autobuses nuevos el año que viene

A movilidad urbana corresponden también los 554.900 euros para los pagos por la gestión del servicio de bicicletas y 100.000 euros en transferencias a taxistas: 40.000 euros para la convocatoria de ayudas al taxi y 60.000 para inversiones. Y en la partida de transporte terrestre computan tanto la aportación a Emtusa como los 278.700 euros que se dan al Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) para mejoras en los servicios que dan en el concejo.

En calidad de presidente de la empresa, Pelayo Barcia también dio cuenta del presupuesto de Emtusa: 30,8 millones para gastos corrientes y 6,8 millones para inversiones. El edil forista destacó, en la parte del presupuesto corriente, que parte del gasto se irá a la contratación de 36 personas, 26 de ellas conductores. De hecho, aunque la partida económica para esos nuevos conductores se fija en 2026 la idea es que se les pueda contratar antes de que acabe este año. Ahora mismo está en la fase final el proceso de selección de 90 candidatos.

Y en el ámbito de las inversiones, que crecen un 15%, el objetivo es comprar 10 vehículos nuevos: 5 rígidos eléctricos y 5 articulados híbridos. Al tiempo que se sigue con el proceso de electrificación de las cocheras. Las cuentas de Emtusa también incluyen, como partida reseñables, 21,3 millones en gastos de personal y 4,2 en aprovisionamientos, de los que 3,34 millones se van a pagar combustibles.