Divertia dialoga con las charangas de Gijón: este es el gran recinto que les ofrece para el ensayo provisional

La empresa municipal de festejos Divertia ofreció ayer una solución provisional al conflicto de las catorce charangas del Antroxu, que desde hace semanas reclaman los permisos necesarios para iniciar sus ensayos de cara a un festejo para el que temen "no llegar a tiempo". Tras la reunión mantenida a última hora de la tarde en la Casa de la Palmera, el presidente del ente público, Oliver Suárez, anunció al colectivo que se pondrá a su disposición el recinto ferial Luis Adaro para que puedan comenzar su actividad de manera "inmediata", "a partir de este mismo martes" –por hoy–, mientras se completa la gestión de un espacio privado definitivo que permitirá desarrollar los ensayos sin generar molestias al vecindario. Esta cesión tendría una duración de "varias semanas".

Desde las charangas no se muestran muy convencidos sobre esta solución, tal como venían manifestando durante la última semana en sus quejas, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Mantienen la opinión de que resulta "inviable" que las catorce ensayen en un lugar único. "Queremos ensayar de la forma en la que lo hemos hecho siempre, con los permisos", manifestó Pierre Fernández, de Los Tardones y portavoz del bloque de artistas carnavaleros.

En este sentido, Fernández transmitió al término de la reunión que esperaban salir por la puerta de la sede municipal "con una solución", que, en este caso, pasaba por la expedición de los habituales permisos. "Ahora tenemos que reunirnos, estudiar y decidir entre todos qué hacer", explicó. Para tomar esta decisión asamblearia emplazó al viernes, que es "cuando sabremos si tenemos los permisos".

Divertia no ha concretado detalle respecto a este último punto. Desde el ente que preside Suárez, afirman que la obtención de los permisos habituales se gestionará en paralelo mientras se tramita el alquiler del nuevo espacio común definitivo, el cual estará situado en "un radio de distancia razonable y bien comunicado por transporte público". El otorgar estos documentos es competencia de la concejalía de Medio Ambiente, pero, no obstante, hay una objeción que podría impedirlo, y son las quejas vecinales y las denuncias. "La tramitación de las exenciones necesarias para llevar a cabo los ensayos en los colegios exentos de denuncias seguirá el cauce habitual", transmitió Divertia.

En enlace con esta cuestión, el descanso de los gijoneses, las quejas vecinales y denuncias acumuladas en algunos de los centros escolares y locales empleados hasta ahora motivaron, según el ente público, la búsqueda del espacio común y, por ende, del retraso en la concesión de permisos este año. El alquiler y mantenimiento del nuevo recinto correrán a cargo de Divertia, que pretende con esta medida conciliar la preparación del Antroxu con el descanso de los residentes de las zonas donde habitualmente practicaban los grupos musicales. Desde el organismo municipal aseguran "admirar y respetar el trabajo de las charangas", a las que reconocen como la esencia del Antroxu gijonés, aunque insisten en que la gestión municipal debe "atender también las demandas del resto de vecinos" y garantizar el equilibrio entre la actividad cultural y el bienestar ciudadano.

Primer “de tú a tú”

La reunión de ayer significó el primer encuentro directo entre Divertia y el colectivo, que está formado en su totalidad por casi un millar de personas. "Por fin nos hemos visto las caras y nos hablamos de tú a tú", aseveró el portavoz de las charangas, satisfecho en ese término, pero no en otros: iban con la idea de "obtener algún permiso" y de "tener algo concreto". "Nos están llevando a noviembre, que es lo que más nos pesa; ahora no es momento de hacer ofertas extrañas", lamentó.

Respecto al ofrecimiento del recinto ferial, el portavoz charanguero se remitió, una vez más, a las licencias, que son "las que marcan los horarios y los decibelios" y no el espacio. "¿Si no me dejan ensayar en mi casa me van a dejar en la de otro?", lamentó, argumentando que esos documentos son los que otorgan el salvoconducto para el ensayo y no “hacerlo en un lugar privado o en otro”. "Yo puedo ir a ensayar ahora mismo hasta que alguien me denuncie; ¿acaso cerca de la Feria de Muestras no puede pasar? Si no hay permiso allí, no hay permiso en mi calle tampoco", adujo. También apuntaron problemas logísticos a la hora de desplazarse al recinto portando los instrumentos musicales.

Respecto a las denuncias recibidas por las charangas durante sus periodos de ensayo, Fernández transmite que se sienten con "poco respaldo" municipal. Son conscientes de que son hechos que han ocurrido, pero echan en falta que el Ayuntamiento "dé la cara" por ellos cuando ocurren, ya que realizan una actividad autorizada por el Consistorio.

El conflicto de las charangas del Antroxu de Gijón estalló el pasado miércoles por el retraso en la concesión de permisos para ensayar, lo que impedía iniciar la preparación para el Carnaval, tal y como desveló este periódico. Los grupos denunciaron "falta de comunicación" por parte de Divertia y reclamaron desde el principio mantener el modelo habitual de licencias en distintos locales y colegios de la ciudad. Ello desembocó en una concentración en la plaza del Ayuntamiento, en la que se congregaron más de 700 charangueros, y en el encuentro mantenido ayer entre la empresa de festejos y el colectivo, que aún no ha cerrado una solución definitiva.