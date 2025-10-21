La empresa del Ayuntamiento de Gijón que, según el PSOE, cobra de más a los gijoneses desde 2024

Alrededor de un millón de euros al año es el ingreso de más que Emulsa le factura a los vecinos de Gijón. Esa es la cifra y la situación denunciadas por el edil socialista y consejero de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente, José Ramón Tuero, que pone en relación la diferencia entre lo que Cogersa le cobra a Emulsa por gestionar la basura sin reciclar y lo que le repercute Emulsa a los vecinos en su tasa de recogida de basuras. Asegura Tuero que tras el incendio de la Plantona de Serín Cogersa decidió rebajar el precio de 96 euros por tonelada pasándolo a 67 euros en 2024, a 80 este año y a 82 el año que viene. Emulsa no hizo lo mismo, asegura el PSOE.

Tuero denunció la situación a escasas horas de que en el parlamento asturiano se debata una moción de Foro en la que se insta al gobierno del Principado a devolver a los ayuntamientos las cantidades cobras en exceso. «Foro está pidiendo en el Principado lo que no hace en Gijón”, indicó el edil socialista que acusó al gobierno de Carmen Moriyón de «intentar enmascarar que llevan tres años cobrando de más a los gijoneses y que han utilizado ese dinero para rescatar las cuentas municipales». Una referencia a las aportaciones que empresas y organismos munícipales hicieron hace unas semanas para sumir la deuda que el Ayuntamiento debe amortizar este año por imperativo legal.

Emulsa no ha incorporado para el año que viene una subida de tasas por la recogida de basura como sí hizo en los dos años anteriores. Tuero lo tiene claro: “Es fácil decir que no suben tasas cuando llevan tiempo metiendo la mano en la cartera de los gijoneses”. Los cálculos de Tuero hablan de que Emulsa ingresó en exceso más de 1’5 millones de euros en 2024, 1,3 este año y ingresará 1,1 el que viene siguiendo los mismos cálculos.

Desde el PSOE gijonés exigen una vez más a Foro y al PP que cumplan la ley, que dejen de repercutir al ciudadano la aplicación del impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero hasta que entre en funcionamiento ‘la plantona’, y dejen a un lado los continuos engaños a las vecinas y vecinos. “Es una estafa a la ciudadanía”, remató Tuero.