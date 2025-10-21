Ni El Escorial ni la Sagrada Familia: el edificio más grande de España está en Asturias, es cuatro veces mayor que la basílica y la plaza del Vaticano, y tiene iglesia, teatro y hasta piscinas

El edificio más grande de España no está en Madrid ni en Barcelona ni en Valencia ni en Sevilla. No es el Escorial ni la Sagrada Familia ni la Ciudad de las Artes y las Ciencias ni la Plaza de España del popular parque María Luisa. El edificio más gigantesco del país está en Asturias: es la Laboral de Gijón. Con una superficie de 270.000 metros cuadrados, es cuatro veces mayor que la Basílica y la plaza de San Pedro del Vaticano y del tamaño de nueve estadios de fútbol juntos.

Vista panorámica de la Universidad Laboral. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Una ciudad dentro de otra

La Laboral es como una ciudad dentro de otra ciudad. Ubicada a las afueras de Gijón, en la parroquia de Cabueñes, a un paso del Hospital Universitario de Cabueñes y del Centro Científico Tecnológico, esta magnífica construcción tiene de todo: iglesia, teatro, una torre, inmensos salones, patios y hasta piscinas. Su templo ovalado es, además, el más grande del mundo, con una superficie de 807 metros cuadrados. Aunque está desacralizada, en la actualidad (ahora mismo está cerrada por obras) se utiliza para eventos y exposiciones.

El atardecer en el entorno de la Universidad Laboral, en imágenes / Ángel González

La Laboral, que es sede de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos" de la Universidad de Oviedo y se utiliza para eventos culturales de todo tipo, va de récord en récord. Tiene también la torre de piedra más alta de España. Con 130 metros de altura, en la planta 17 está situado el Mirador, desde donde se contemplan las mejores vistas de todo Gijón.

Enormes jardines

Otros rincones con encanto de esta majestuosa construcción es el teatro, con una capacidad de 1.300 butacas; la plaza, con 150 metros de largo y 50 de ancho; sus cocinas industriales y lavandería; y sus jardines. La Laboral cuenta con 12.578 metros cuadrados de espacios verdes, que fueron recuperados para rescatar la idea inicial con la que fueron concebidos en su día por Javier de Winthuyssen, con dos hileras de acequias de estilo andalucista. El proyecto de rehabilitación también permitió recuperar el agua de los canales. En cambio, sus espectaculares piscinas exteriores siguen abandonadas.

Así fue la multitudinaria jornada de puertas abiertas en la Universidad Laboral de Gijón (en imágenes) / Ángel González

Visitas guiadas

La entrada en la Laboral es libre y hay posibilidad de concertar visitas guiadas. Incluyen un paseo por toda la "ciudad" con parada en la Plaza, el Teatro, la Sala de Pinturas, subida al Mirador de la Torre y LABoral Centro de Arte (en sus días de apertura). En las visitas de los sábados y domingos a las 17.00 horas la visita es más amplia, con acceso a las antiguas cocinas y la lavandería. El horario de las visitas para esta época del año (hasta el 31 de octubre) es de lunes a viernes a las 17.00 horas, y fines de semana, a las 12.00 y 17.00. A partir del 1 de noviembre y hasta el 21 de diciembre, las visitas por semana se reducen a los viernes a las 17.00 horas. Su precio es de 6 euros.

Los madrileños Sergio Cordero y Cristina Rodríguez, en el mirador de la torre de la Universidad Laboral. | ÁNGEL GONZÁLEZ / LNE

También hay posibilidad de contratar solo la subida al Mirador de la Torre, desde donde se ve el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, los montes que lo rodean y el mar. Hasta el 31 de octubre, los horarios de acceso son de lunes a viernes a las 16.00 horas, y fines de semana, a las 11.00, 16.00 y 18.30 horas. El precio es de 2,50 euros. Puedes consultar todos los horarios y comprar las entradas a través de este enlace.

Comer dentro de esta joya arquitectónica

Para rematar la experiencia en la Laboral, los turistas también tienen la posibilidad de comer en su restaurante PatiOh!, con una propuesta gastronómica singular y celebración de eventos (conciertos, sesiones DJ, fiestas temáticas...) durante todo el año. En su carta se puede encontrar croquetas con diferentes recetas, una amplia variedad de hamburguesas, ensaladas y carne a la parrilla.

Vista de la iglesia de la Universidad Laboral. / Marcos León

Patrimonio de la Humanidad

Desde su construcción entre 1948 y 1957, y hasta el año 1979, fue la Universidad Laboral, una institución académica que se encargaba de proporcionar formación profesional a los jóvenes. Tras décadas de desuso y abandono, en 2007 se convirtió en Laboral Ciudad de la Cultura, un gran complejo cultural que engloba a la Radiotelevisión del Principado de Asturias (TPA), LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y la Facultad de Comercio de la Universidad de Oviedo. Desde hace años, sus antiguos alumnos luchan por que sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Merecido lo tiene.