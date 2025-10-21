Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo y gran aficionada a los toros

Experta en el mundo taurino y muy vinculada a Gijón y Grado formaba parte del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid

Pilar González del Valle.

Pilar González del Valle. / David Cabo

I. Peláez

I. Peláez

El mundo taurino está de luto. Esta madrugada ha fallecido Pilar González del Valle y García de la Peña, marquesa de la Vega de Anzo y gran aficionada a los toros que nunca faltó a su cita con la feria taurina de Begoña. Para ella, Gijón y las corridas en su plaza de El Bibio tenían un lugar especial junto a la plaza de Las Ventas de Madrid y de Bilbao. Desde hace muchos años formaba parte del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid así como de la peña taurina Las Majas de Goya.

Afincada en Madrid, veraneaba en el palacio familiar de Castañedo (Grado), que construyó su bisabuelo, y también en Gijón. Se crió entre Madrid, Grado y Extremadura, pero siempre hizo gala de su asturianía. En 1992 heredó el marquesado de la Vega de Anzo, el título de su padre, el ovetense José María González del Valle Herrero. Muy querida por la afición gijonesa, fue la pregonera de la feria de Begoña hace dos años en la cita organizada por la peña Miguel Ángel Perera.

El pasado agosto volvió a disfrutar de su plaza de Gijón, igual que lo hizo en la pasada feria de Otoño en la plaza de Las Ventas hace ahora apenas una semana. Durante la feria de Begoña, la marquesa de la Vega de Anzo concedía una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA. "Quiero agradecer a la Alcaldesa, Carmen Moriyón, por restablecer los toros en Gijón, que ya lo podía hacer Oviedo también, porque fue uno de los primeros sitios en donde hubo corridas. Gracias a los toros y el impulso que dan al turismo Gijón tiene una repercusión enorme", confesaba.

También en verano recibió un homenaje por parte del Club Deportivo Mosconia y del Ayuntamiento de Grado en el estadio moscón cuyo nombre homenajea la contribución de esta familia a la dotación de este campo de fútbol. En Gijón pasaba grandes temporadas, especialmente en verano y durante los festejos taurinos.

Siempre alegre, atente, dialogante y conocedora del sector taurino, Pilar González del Valle fue una figura fundamental para que la feria de Begoña lograse prestigio en la tauromaquia.

Sus restos mortales serán trasladados a partir de la una al tanatorio de Tres Cantos en Madrid. Por la tarde está prevista una misa en el mismo tanatorio.

Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo y gran aficionada a los toros

