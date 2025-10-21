Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un varón tras precipitarse a un patio interior en pleno centro de Gijón

El suceso tuvo lugar en la calle Garcilaso de la Vega

Los bomberos tuvieron que acceder a la comunidad para rescatar el cadáver

La Policía Nacional, en el lugar de los hechos

Pablo Palomo

Gijón

Revuelo a primera hora de la tarde en Gijón, en pleno centro de la ciudad. Bomberos y efectivos de la Policía Nacional tuvieron que acudir al número ocho de la calle Garcilaso de la Vega tras haber recibido el aviso de que un hombre se había precipitado a un patio interior. Miembros de la Policía Científica participaron en la investigación de lo sucedido.

El operativo duró varios minutos. Según las fuentes consultadas, el hombre se precipitó desde su vivienda a un patio interior. Desde un primer momento se han descartado indicios de criminalidad. Los bomberos tuvieron que acudir al lugar de los hechos debido a que el acceso al patio interior era, según explican fuentes municipales en este caso, complejo.

Tras un lapso de tiempo, hasta la calle Garcilaso de la Vega acudió un vehículo de la funeraria para evacuar el cuerpo. El suceso generó un importante revuelo en la zona debido a que la calle Garcilaso de la Vega es un lugar de relativo tránsito peatonal al comunicar dos calles de envergadura como son Marqués de Casa Valdés y Uría.

Ayuda contra el suicidio

En Asturias, el recurso principal para personas con tendencia autolesiva está en el Teléfono de la Esperanza, con atención 24 horas, en el 985225540. El Ministerio de Sanidad, por su parte, promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida.

Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.

TEMAS

El Wolfast UniOvi Racing Team, con base en el campus de Gijón, tercer puesto en la competición "Motostudent"

La transformación verde de Gijón se acelera con 67,8 millones para la acción desde la concejalía de Medio Ambiente

Gijón Impulsa celebra el primer encuentro de "Los martes pintan canas"

Fallece un varón tras precipitarse a un patio interior en pleno centro de Gijón

"Gijón de Sidra" encumbra al llagar Trabanco y a la guisandera Pili Rodríguez: estos son todos los premiados de la 16ª edición

Un reconocimiento al carácter innovador y emprendedor de Gijón: vuelven los premios Gijón Impulsa

Libros de religión, más ayudas escolares y un presupuesto récord en deportes: así son las cuentas que controla Jorge Pañeda

Un nuevo vehículo NRBQ y mejoras en Policía y Bomberos: así se reparten en Gijón los 2,9 millones de Seguridad Ciudadana en 2026

