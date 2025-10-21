Fallece un varón tras precipitarse a un patio interior en pleno centro de Gijón

Revuelo a primera hora de la tarde en Gijón, en pleno centro de la ciudad. Bomberos y efectivos de la Policía Nacional tuvieron que acudir al número ocho de la calle Garcilaso de la Vega tras haber recibido el aviso de que un hombre se había precipitado a un patio interior. Miembros de la Policía Científica participaron en la investigación de lo sucedido.

El operativo duró varios minutos. Según las fuentes consultadas, el hombre se precipitó desde su vivienda a un patio interior. Desde un primer momento se han descartado indicios de criminalidad. Los bomberos tuvieron que acudir al lugar de los hechos debido a que el acceso al patio interior era, según explican fuentes municipales en este caso, complejo.

Tras un lapso de tiempo, hasta la calle Garcilaso de la Vega acudió un vehículo de la funeraria para evacuar el cuerpo. El suceso generó un importante revuelo en la zona debido a que la calle Garcilaso de la Vega es un lugar de relativo tránsito peatonal al comunicar dos calles de envergadura como son Marqués de Casa Valdés y Uría.