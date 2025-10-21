Foro, PP y Otea: los socios del "gobierno de coalición" que Podemos ve en Gijón

El anuncio del responsable del área municipal Consumo y Mercados, el popular Abel Junquera, de que su concejalía impulsará en 2026, a partir de una partida de 200.00 euros ya consignada, un nuevo y gran mercado de Navidad que sustituya al actual Menax del paseo de Begoña no se ha recibido entre aplausos en la oposición. Ni mucho menos. Sobre todo por incorporar una oferta hostelera. Para la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, es un ejemplo más de que el verdadero gobierno de coalición de Gijón es el «gobierno de Foro, PP y Otea». Una crítica que tiene como antecedente el polémico Paseo Gastro del verano.

Olaya Suárez denuncia que “la obsesión de este gobierno por poner terrazas hasta en pleno diciembre ya parece un chiste, pero no, es la realidad de una ciudad puesta al servicio del beneficio privado de una serie de empresarios y de un modelo de ocio desolador que se basa únicamente en el consumo”.

La concejala morada considera que “si se confirma este modelo en el que la Navidad también es una excusa para invadir el espacio público con barras de bar, y pagar la fiesta con dinero también público, quedará patente que el gobierno de coalición, como ahora tanto se esfuerzan en llamarlo, es un gobierno de coalición de Foro, PP y Otea”.

Desde los grupos municipales de la oposición tampoco se entiende esta aportación a la programación navideña desde la concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos, ajena al control de los festejos que le corresponde a Divertia, la empresa que preside el edil no adscrito Oliver Suárez.