Gijón Impulsa celebra el primer encuentro de "Los martes pintan canas"
La iniciativa busca fomentar la economía plateada
Gijón Impulsa celebró este martes, en sus instalaciones en el Parque Científico Tecnológico, el primer encuentro del programa "Los martes pintan canas", que busca fomentar la economía plateada, que engloba aquellos productos, servicios, tecnologías e infraestructuras destinados a satisfacer las necesidades de las personas mayores de 55 años.
En el marco del Pacto Social Gijón Futuro 2024-2027, y como parte del proyecto Gijón Saludable, el Ayuntamiento, a través de Gijón Impulsa, definió la economía plateada como uno de los ejes estratégicos clave para el desarrollo económico y social de la ciudad. La iniciativa de "Los martes pintan canas" promueve los valores de bienestar, convivencia e innovación intergeneracional como parte de la misma.
