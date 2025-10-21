"Gijón de Sidra" encumbra al llagar Trabanco y a la guisandera Pili Ramos: estos son todos los premiados de la 16ª edición

"Gijón de Sidra" cerró su 16ª edición con la entrega de los premios a los llagares y sidrerías participantes. Un gran broche que también sirvió de homenaje a una de las guisanderas más reputadas de la ciudad, como Pili Rodríguez, a la que se le entregó una distinción por "su trabajo y trayectoria". María González, coordinadora de eventos de Fenicia Marketing Gourmet, fue la maestra de ceremonias en un acto que se celebró en el Ayuntamiento y que contó con representantes de algunas de las 34 sidrerías y los 13 llagares participantes.

"Qué mejor día para hacer entrega de estos diplomas que hoy, Día de la Manzana, fruta esencial de nuestra tierra y alma de la sidra asturiana, un símbolo que representa nuestras raíces, nuestro paisaje y nuestra cultura", señaló González, antes de dar la palabra a Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón y uno de los promotores de estas jornadas. "Hay que agradecer a los participantes y galardonados porque han demostrado su compromiso con la excelencia", afirmó Lorenzo, que también resaltó la acogida que están teniendo los eventos sidreros en la ciudad.

"Gijón está demostrando que tiene un compromiso con la cultura sidrera y esa pasión la demostramos cada año. Hay que seguir cuidando la tradición, es nuestra identidad y nuestra bebida social", remató el presidente local de la patronal hostelera.

Los finalistas y premiados

Acto seguido, dio comienzo la entrega de premios con el de la "Sidra más prestosa", escogida por el público que asistió durante las once jornadas de "Gijón de Sidra" a los establecimientos participantes. María Caunedo, concejala del PSOE, entregó los diplomas de finalistas al llagar de Peñón y Contrueces y el premio al llagar Angelón por su sidra Viuda de Angelón.

La siguiente distinción fue la de la "Sidrería más guapina", en la que María Mitre, edil de Hacienda, concedió la mención a Puente Romano y Peces de Madera y el galardón a Sobiñagu. También se resaltó la colaboración entre sidrerías y llagares, en los que se suma las puntuaciones de los locales con la sidra que estaban hermanados. José Antonio Migoya, director de Fundación Caja Rural de Gijón, fue el encargado de dar los diplomas de finalistas a la sidrería Los Pomares y llagar Quelo y al Xuañu y llagar Canal, siendo el equipo ganador el que formaron La Maniega y el llagar Trabanco.

Como buenos premios sidreros que se precien, se resaltó el escanciado, en donde Eduardo Fernández (Los Pomares) e Isabela Padrón (Bodegas Anchón) compartieron podio con el vencedor, Daniel Tenreiro (La Maniega), al que también se le hizo entrega de un fajín verde como distintivo. La gastronomía, otro de los puntos importantes de "Gijón de Sidra", se valoró a través de las cazuelas que ofrecían los establecimientos. Casa Julio con "Callos de mi abuela" y Champel con "Ey, chipirón", fueron los finalistas, mientras que el plato ganador fue el Bombón de Sobiñagu.

El momento álgido llegó con los siguientes tres galardones. "La mejor sidra 2025", escogida este lunes en una cata llevada a cabo en la sidrería La Maniega, recayó en el llagar Trabanco, que se impuso a Contrueces, Quelo, Canal y Castañón. "Estuve en la cata con vosotros y decir que una sidra era mejor que otra fue muy difícil, pero a veces la suerte te acompaña y hoy me tocó a mí. La línea de las sidras era muy parecida y de mucha calidad", apuntó Samuel Trabanco, dueño del llagar.

El último galardón entregado fue el de "Mejor Sidrería 2025". El Tendido y La Tonada de La Guía fueron las menciones de excelencia, mientras que Champel recibió el segundo premio del día. Oliver Suárez, presidente de Divertia, destacó la entrega de todos los que formaron parte de esta edición de "Gijón de Sidra". "Hoy celebramos el trabajo y el esfuerzo de todos los participantes. A ellos quiero felicitar por su pasión y dedicación y por ser los verdaderos protagonistas de esta fiesta. En un mundo cada vez más globalizado, poner en valor productos como nuestra sidra asturiana es más importante que nunca", remarcó Suárez.

La nota emotiva se produjo al cierre, cuando Iván de la Plata, director general de Fenicia, hizo entrega de la distinción a la trayectoria y dedicación hostelera. "La premiada es una persona joven, pero con mucha experiencia. Una persona a la que todos queremos muchísimo, con un temperamento maravilloso, muy formada y a la que todos reconocemos como guisandera", adelantó de la Plata, antes de mencionar el nombre de Pili Rodríguez, de Los Pomares, que se deshacía en lágrimas ante estas palabras y el gran aplauso que le brindaron los presentes. "Felicitar también a toda la gente que se acercó a nuestra casa y al resto de los participantes a animarse a tomar un culín, a participar de esta edición", fueron las escuetas palabras de una Pili Rodríguez, embriagada de emoción.