El Grupo Covadonga homenajea a su equipo de hockey plus

"No se trata solo de ganar, sino de compartir el camino". Con estas palabras, Joaquín Miranda, presidente de Grupo Covadonga, agradecía a los integrantes del equipo de hockey plus su participación en el Campeonato de España celebrado en Santander. Allí se enfrentaron a 18 equipos de toda España, terminando en quinto lugar. Pero como apuntó Miranda, el puesto era algo anecdótico. El Grupo quiso homenajear a los jugadores con un diploma y elogiando su representación. "Fue una experiencia increíble. Dos días de convivencia y deporte en el que hicieron todo como un equipo más del club", remarcó Eva Martín, responsable de la sección de Diversidad Funcional.

La presencia del Grupo en este campeonato supone el reconocimiento también a más de cinco años de trabajo. En 2018 comenzaron con actividades de hockey con varios jóvenes. La cosa fue tomando relevancia dentro del Grupo y la participación en un torneo con otros clubes de España les lanzó a formar un equipo. "Es nuestra primera vez en este Campeonato de España, pero estamos muy satisfechos de como han salido las cosas", mencionó Falo Rodríguez, responsable de la sección de hockey, que no descartó organizar el torneo nacional en las instalaciones del Grupo. "Nos haría ilusión tenerlo, pero es pronto. Por el momento, tenemos previsto para diciembre encuentros con equipos de fuera", anunció Rodríguez.