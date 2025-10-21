Libros de religión, más ayudas escolares y un presupuesto récord en deportes: así son las cuentas que controla Jorge Pañeda

Un 3,4 y un 3,9%, respectivamente, subirán el año que viene las cuentas de la concejalía de Educación y Deportes, que controla el edil popular Jorge Pañeda. A Educación se van 5,29 millones y a Deportes, a través del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal, 19,1 millones.

Educación ha reservado en su nuevo presupuesto para ayudas escolares una partida de algo más de tres millones de euros, lo que supone un incremento de 100.000 euros sobre el actual ejercicio que se van, sobre todo, a becas comedor. Una subida que para Pañeda ejemplifica el apoyo real que desde el Ayuntamiento se da a las familias. A la gestión de la red de escuelas infantiles se destinan 1.152.700 euros, de los que más de 990.000 se vinculan con los costes de cocina y comedor. Y hay una partida de más de 800.000 euros para lo que se entiende como servicios complementarios en materia educativa

Algunas novedades pequeñas pero significativas pasan por la inclusión de una nueva partida de 10.000 euros para charlas sobre inclusión en colegios y la subida de 8.500 a 10.000 euros al Conseyu de Mocedá para el desarrollo de su histórico programa de intercambio de libros escolares. Una subida que incluye como matiz incorporar libros de religión. Pañeda justificó esa incorporación por la necesidad de dar apoyo a familias vulnerables de origen latinoamericano para quienes la educación en religión de sus hijos es fundamental. Se incrementa en 20.000 euros también la aportación para Mercaplana, que ahora contará con 195.000 euros del Ayuntamiento.

Del presupuesto del Patronato Deportivo Municipal destacó su presidente que «es un presupuesto récord para una red deportiva en crecimiento que tiene dos millones de uso anuales». El 60% del dinero se va al pago de gastos corrientes destacando los 6,8 millones que suman los contratos considerados esenciales. A gastos de personal se va un 25% del total del presupuesto.

Del Hípico a la Copa de la Reina de hockey sobre patines

En materia de subvenciones y convenios hay que distinguir entre los 889.000 euros de las convocatorias abiertas organizadas en diez líneas diferentes y los 467.000 euros que se repartirán entre 17 clubes de alto nivel de la ciudad. El paquete de inversiones, por otra parte, pasa de los 855.000 euros de este año a 439.000. De los que unos 370.000 se van a la renovación de la pista de ensayos de Las Mestas para cumplir con las exigencias de la Federación Ecuestre Internacional.

Pañeda también enumeró obras a desarollar y que se vinculan con modificaciones presupuestarias. Desde la renovación de la depuradora de la piscina de Moreda-El Natahoyo a la sustitución de la cubierta del pabellón de La Tejerona, la climatización de la sala de musculación de las piscinas del Llano o trabajos de renovación en varios gimnasios municipales. Al margen de estas cuentas, ya que depende de Infraestructuras, está el inicio de las obras del complejo deportivo de La Calzada. Sin olvidar, también en Infraestructuras, los trabajos de mejora de El Molinón.

Y en cuanto a eventos, y al margen de la tradicional cita hípica en Las Mestas, Pañeda puso en valor la vuelta de la media maratón Villa de Gijón y del Gijón Premier Padel y como novedad, el desarrollo a mediados de septiembre de la travesía a nado Oceanman, que traería a la ciudad a entre 500 y 600 deportistas y sus familias. El Patronato trabaja con la idea de organizar dos jornadas con itinerarios, según las distancias, que recorran toda la costa local pasando por las playas de San Lorenzo, Poniente y Arbeyal. Una propuesta que debe contar todavía con el visto bueno de la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima. Sin olvidar otra cita más que importante en Gijón y para Gijón que es la celebración en mayo de la Copa de la Reina de hockey sobre patines.

En lo que tiene que ver con deportes, el PSOE denunica que "el gobierno local incumple nuevamente su palabra al excluir de su proyecto de presupuestos para el próximo año el arreglo de los campos de fútbol del Arenal y del Llano 2000. A día de hoy ni siquiera han licitado las obras de reparación de los dos campos comprometidos este mismo año -para las que tuvieron que hacer una modificación presupuestaria-, y tampoco hay ninguna cantidad consignada para los dos campos restantes", denunció Marina Pineda