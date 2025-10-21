Dos muestras en el Revillagigedo se llevan 194.000 euros municipales

Teniendo en cuenta que los 2,5 millones para las obras de Tabacalera le corresponden a Infraestructuras y que el millón de euros de Juventud ahora es responsabilidad de otra concejalía, el área de Cultura, Museos e Industrias Creativas que encabeza la forista Montserrat López Moro tendrá el año que viene bajo su control 16,7 millones. Un 2,5% más que en el presupuesto de partida de este año. "No es casualidad que en Gijón hoy la cultura marque la agenda", defendió la edil forista.

Una de las partidas de las que López Moro dio cuenta ayer es la de 194.000 euros que se van a sufragar gastos de dos exposiciones de iniciativa municipal en el Palacio de Revillagigedo. Una de ellas la que servirá para mostrar la obra de Nicanor Piñole en ese paso intemedio entre el cierre de su actual museo en la plaza de Europa y la apertura de la nueva instalación dentro del complejo de Tabacalera, en Cimavilla. Para seguir con el plan de restauración de esculturas urbanas hay 50.000 euros. También hay una partida de 374.000 euros para inversiones, que tienen que ver con fondos para bibliotecas y nuevos bienes patrimoniales.

En lo que tiene que ver con la Fundación se ha hecho un esfuerzo para rebajar del 60 al 52% el impacto de los gastos de personal sobre el total del presupuesto lo que ha permitido tener dinero reforzar programas culturales y educativos ya existentes e incorporar algunas novedades. Por ejemplo, un programa de artes escénicas para escolares, con 30.000 euros. A Cultura tradicional y llingua asturiana se van 432.100 euros, un incremento del 6,6%. Y para finales del año que viene se espera la apertura de los nuevos espacios expositivos de La Campa y los refugios antiaéreos que se pagan con fondos europeos.