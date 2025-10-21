Novedades en el caso del policía gijonés brutalmente agredido en Oviedo: el único investigado, en libertad
El investigado, de nacionalidad argelina, pasó ayer a disposición judicial
La investigación sigue abierta y podría haber más detenciones
Quedó en libertad provisional. El argelino, hasta ahora el único detenido por la brutal paliza a un policía nacional gijonés en Oviedo, pasó ayer a disposición judicial tras su arresto y ya está en la calle. El juez ha decidido dejarlo en libertad a la espera de juicio. La investigación por estos hechos sigue abierta. La Policía Nacional sigue buscando a otros posibles responsables de la paliza que sufrió el agente, que medió para evitar que una mujer sufriera abusos en una conocida discoteca de Oviedo. Este caso fue desvelado por la LA NUEVA ESPAÑA.
El incidente ocurrió en un establecimiento hostelero de la calle Ildefonso Martínez de Oviedo sobre las siete de la mañana del pasado día 18, sábado. El agente, que trabaja en la comisaría de El Natahoyo, se encontraba dos unos amigos en una discoteca, cuando uno de ellos le alertó que había visto a dos chicos “en una actitud bastante obscena con una joven”.
Tocamientos en zona íntimas
El agente optó por acudir a hablar con la mujer, a ver si se encontraba bien, toda vez que parecía no encontrarse “en plenas facultades” por la ingesta de alcohol. El Policía observó a uno de los sospechosos cogiéndole la cabeza a la joven para acercársela y besarla, mientras el otro varón, por detrás, se apretaba contra sus partes íntimas mientras aprovechaba para toquetear a la joven. En concreto, manoseaba genitales y otras partes íntimas. Señalan los testigos que hasta le subió la falda.
Ante esta escena, el agente interpelo a la joven, momento en el que uno de los varones le interceptó y le dijo que les dejase en paz. Cuando el policía intentó hablar con la joven, el otro de los implicados trató de llevársela hacia la barra. Fue entonces cuando el afectado se identificó como Policía Nacional, advirtiendo que quería hablar a solas con la joven para ver si en efecto se encontraba bien y si la escena era consentida.
En ese momento, de forma sorpresiva, al policía le atacaron por detrás. Cayó al suelo, donde empezaron a propinarle golpes y patadas por todo el cuerpo. Eso motivo una fractura del tabique nasal y el traslado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La agresión cesó cuando intervino la seguridad del establecimiento.
Jupol ha pedido medidas urgentes para evitar que estos casos vuelvan a suceder.
