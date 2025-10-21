El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, arranca con lleno: horarios, aparcamientos, productos...

El nuevo Mercadona ubicado en el entorno del estadio de El Molinón, el más grande de toda la ciudad, acaba de abrir sus puertas y desde ayer lunes el trajín fue constante para acercarse a la nueva superficie, que viene a sustituir al que existía hasta hace poco en la parroquia de Somió. Se trata de un espacio con una superficie de ventas de casi 1.700 metros cuadrados, una plantilla de hasta 60 trabajadores (de los cuales hasta 23 son puestos de nueva creación) y supone una reurbanización del entorno que ha permitido ganar plazas de aparcamiento, que incluye espacio para los vehículos eléctricos.

La apertura motivó una gran afluencia de clientes durante todo el día de ayer. Además de todos sus productos, este nuevo establecimiento dispone de la sección “Listo para Comer”, que ofrece platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes. Ofrece "comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y al más puro estilo casero, como las croquetas o la ensaladilla rusa, o platos principales, como arroces, pasta o hamburguesas y bocadillos”, según detallan desde Mercadona.

Mercadona. / Cris Andina

La tienda también dispone de zonas comunes "para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor más equipado y unas taquillas personales más amplias y cómodas”.

Horarios de apertura

El horario de apertura de este supermercado en El Molinón es de lunes a sábado, de 09.00 a 21.30 horas. Dispone de un aparcamiento de 138 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, cuatro de ellas para vehículos eléctricos. Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web www.mercadona.es.

La nueva superficie, que comenzó a construirse en enero de 2024, se suma a la recientemente inaugurada de la parroquia de Roces el pasado mes de septiembre con una superficie de sala de ventas de 1.600 metros cuadrados, una inversión de 2,8 millones de euros, la creación de 152 plazas de aparcamiento.

Mercadona en Asturias

Mercadona cuenta con 25 supermercados en Asturias, 22 de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente y una veintena ya tienen la sección ‘Listo para Comer’. La plantilla supera las 1.160 personas con empleo estable y de calidad. Con esta nueva apertura en Gijón, ya es la segunda tienda que Mercadona abre en la capital marítima del Principado este año, tras abrir el pasado mes de septiembre la tienda de Porceyo.

La compañía mantiene una colaboración constante con proveedores e interproveedores especialistas en aquellas zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad, con un modelo de relación basado en la confianza y que contribuye al crecimiento de la economía local. En el caso de Asturias, en concreto, donde la compañía colabora con 16 proveedores de producto y más de 160 proveedores no comerciales y de servicio, las compras locales de Mercadona alcanzaron los 208 millones de euros en el último año, cifra que supone un incremento del 24,5 por ciento respecto a la del ejercicio anterior.