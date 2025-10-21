Un nuevo vehículo NRBQ y mejoras en Policía y Bomberos: así se reparten los 2,9 millones de Seguridad Ciudadana en 2026

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias contará en 2026 con un presupuesto de 2.908.800 euros, que se destinarán principalmente a modernizar el parque móvil, renovar material técnico y reforzar los servicios de emergencia. El plan económico prioriza la compra de nuevos vehículos, drones y cámaras personales para la Policía Local, además de renovar uniformes y equipos de protección tanto para los agentes como para los efectivos del servicio de extinción de incendios y de Protección Civil. No obstante, “casi 17 millones que están fuera de este presupuesto”, que son los correspondientes a los emolumentos del personal, los cuales se desglosan en las cuentas de la Concejalía de Hacienda. Así lo precisó Nuria Bravo, edil de Seguridad Ciudadana, durante la presentación de las cifras, en la que estuvo acompañada por el jefe de la Policía Local, Arturo Artime, y su homólogo de Bomberos, Javier Álvarez Villazón.

El presupuesto de la sección cuesta de cuatro áreas. El capítulo más importante corresponde al área de Seguridad y Orden Público, con 1.198.600 euros, que se invierten principalmente en el renting de coches, motos, furgonetas, drones, cinemómetros, PDAs y etilómetros. Este es el mayor gasto, por un valor de 708.700 euros. También se financiará la renovación del vestuario policial, el mantenimiento de los animales del cuerpo (habrá un nuevo perro), y las mejoras de la nueva jefatura de la Policía Local, véase su centro de control, sistemas de seguridad y galería de tiro. Otros gastos que se desglosan son combustible, adquisición de un aparato de control de velocidad de patinetes eléctricos.

Un vehículo NRBQ por 600.000 euros

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (SEIS) dispondrá de 1.303.600 euros, que se invertirán en mantenimiento y revisión s la revisión de maquinaria y vestuario, adquisición de equipos de comunicación, EPIs y material de rescate y otros soportes técnicos como una bomba hidráulica o un aparato de respiración artificial. Destaca la renovación del vehículo NRBQ (nuclear, radiológico, biológico y químico), que es la mayor inversión en el servicio, 600.000 euros, que permitirá intervenir ante emergencias con sustancias peligrosas.

El Servicio de Playas contará con 352.600 euros, que se destinarán a vestuario, material técnico, torretas móviles y en ambulancias, desfibriladores y material sanitario para reforzar la atención en el litoral durante la campaña estival.

Por último, el área de Protección Civil recibirá 54.000 euros para vehículos, vestuario, material específico o cursos de los voluntarios.