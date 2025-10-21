Un reconocimiento al carácter innovador y emprendedor de Gijón: vuelven los premios Gijón Impulsa

El Consejo de Administración de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S.A. (PETSA), reunido esta mañana, ha aprobado las bases para la convocatoria oficial de la vigésima primera edición de los Premios Gijón Impulsa 2025 del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, cuyo objetivo es fomentar el emprendimiento, la innovación y reconocer el talento empresarial local. La convocatoria ya está abierta y el plazo para la presentación de candidaturas finalizará el próximo 17 de noviembre de 2025.

Estos premios, que se consolidan como un referente en la promoción económica de la ciudad, cuentan con dos modalidades principales:

Modalidad I: Premios a la Innovación

1. Innovación en el Comercio Minorista

2. Innovación en Economía Azul

3. Innovación en Economía Creativa

4. Innovación en Salud y Vida Saludable

Modalidad II: Premios a la Trayectoria Empresarial

1. Empresa

2. Mujer Empresaria

Para participar en los Premios Gijón Impulsa 2025, las candidaturas deberán enviarse en formato electrónico antes del 17 de noviembre de 2025 al correo empresas@gijon.es , junto con la documentación requerida en las bases.

Toda la información relativa a esta convocatoria está disponible en gijonimpulsa.es

Ángela Pumariega, Vicealcaldesa y Concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón/Xixón: "Es un orgullo para nuestra ciudad poder celebrar, un año más, la vigésima primera edición de estos premios que se han convertido en un auténtico motor para la promoción del talento y la innovación en Gijón/Xixón. Premiar a quienes apuestan por nuevas ideas y soluciones, es apostar por el futuro económico de nuestra ciudad. Pero también queremos reconocer y poner en valor a las empresas con trayectoria consolidada, que son la columna vertebral de nuestro tejido empresarial, y destacar, del mismo modo, la importancia de fomentar el liderazgo femenino en el ámbito empresarial, que aporta diversidad y fortalece nuestro ecosistema económico".

Por otro lado, el Consejo ha dado luz verde a la licitación para la construcción de cinco nuevas "naves nido" en el Polígono de Lloreda. Estas naves industriales de pequeño formato, de 200 metros cuadrados cada una, están diseñadas para ofrecer espacios adaptados a empresas que están comenzando su actividad y necesitan un alojamiento flexible para su desarrollo inicial. La inversión estimada para este proyecto supera los 1.3M de euros, y el plazo de ejecución es de 12 meses.

Estas nuevas infraestructuras se sumarán a los más de 25.000 metros cuadrados de techo empresarial ya gestionados por Gijón Impulsa, contribuyendo a paliar la escasez actual de este tipo de espacios en el mercado privado.

Así mismo, el Consejo aprobó también los pliegos para la licitación de los servicios de limpieza de las diferentes instalaciones, de PETSA con un presupuesto base de licitación cercano a los 300.000€ para el primer año.

Por último, destacar que, además, resultaron aprobados los pliegos para la contratación de servicios de asesoramiento jurídico y fiscal para la creación y relevo empresarial, así como la gestión económica, contable, fiscal y laboral de las nuevas empresas instaladas en las residencias de Gijón Impulsa, durante el primer año. Estos servicios, con un presupuesto inicial cercano a los 45.000€ para el primer año, serán fundamentales para apoyar a las empresas en su crecimiento y consolidación.