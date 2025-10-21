El Rey Pelayo y el Santa Olaya tendrán escuelina tras descartarse Los Campos

Cambio de planes. La escuelina de 0 a 3 años que la Consejería de Educación iba a habilitar en el colegio Los Campos quedará en agua de borrajas. El alumnado del centro, en proceso de obras enmarcadas en la reforma integral impulsada por el Ayuntamiento, se encuentra este curso realojado en el Asturias por la incompatibilidad de los trabajos con la actividad lectiva. El Principado, dadas las circunstancias, variará su hoja de ruta y creará escuelinas en los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya. "Creemos que habrá muy buena acogida", subrayó Eva Ledo, consejera de Educación, tras una reunión con la Alcaldesa, Carmen Moriyón. La decisión no ha sentado especialmente bien en la comunidad educativa de Los Campos. "Nos sentimos ninguneados", aseguraban ayer desde la AMPA.

Como una "decepción total y absoluta" tildó la noticia Silvia Lodos, presidenta de la asociación de familias de Los Campos. La entidad, incluso, ya había recogido solicitudes. "Parece que no se está por la labor", lamentó Lodos, que compartió también el "miedo" de cara al regreso de los estudiantes a su centro, cuya rehabilitación continúa en marcha. Hace unos días, Gilberto Villoria, concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, afirmaba que el gobierno local solicitará una prórroga para culminar una importante obra que cuenta con financiación europea. Sobre la escuelina que finalmente no será, Silvia Lodos fue categórica. "Es como ponerte la miel en los labios y quitártela", sostuvo. "Es una mala noticia", declaró, por su parte, Antoni Medina, director de Los Campos. "La escuelina era necesaria y habría suficientes niños para llenarla; esto es una pena", aseveró Maite Martín, presidenta de la asociación vecinal "Jovellanos", de la zona centro.

Respecto al nuevo proyecto en el horizonte, habrá dos unidades en el Rey Pelayo y otras dos en el Santa Olaya, teniendo en cuenta que el máximo de cada unidad son 18 críos. Ambos equipamientos se enmarcan en la segunda fase de la red autonómica, pública y gratuita de "Les Escuelines" del Gobierno regional. Desde el Principado justifican la elección al señalar que los coles "disponen de espacio suficiente en sus instalaciones para ubicar una escuelina autonómica y, además, están ubicados en dos zonas de expansión de la ciudad". También apuntan que no hay escuelas de 0 a 3 años en el entorno del Santa Olaya y que la escuelina en el Rey Pelayo impulsará la matriculación, diezmada en un centro que experimentó un desalojo temporal por un derrumbe.

"Ya lo habíamos solicitado y estamos muy contentos", manifestó Pilar Álvarez, directora del Rey Pelayo, que resaltó que "esta zona es muy demandada". "A varias familias les vendrá fenomenal porque tienen hermanos en el cole", proclamó Álvarez. Rocío Paz, directora del Santa Olaya, festejó la designación del centro ubicado en El Natahoyo. "En la zona hay cada vez más viviendas y niños y queremos tener el cole lleno de ellos", recalcó Paz.

La Consejería de Educación ha encargado ya la redacción de los proyectos de estas dos nuevas escuelinas, correspondientes a la segunda fase de la red autonómica, que se completa en Gijón con otro equipamiento en el colegio Montevil, dotado con tres unidades. La obra, con un plazo de ejecución de cuatro meses, supondrá una inversión de 312.842 euros y la previsión es que los trabajos puedan comenzar en este último trimestre del año. Por otro lado, las obras en el colegio Asturias para la creación de la escuelina "Los Nuberinos" ya están finalizadas. "Esperamos su apertura para la primera quincena de noviembre", anunció Eva Ledo.

El proyecto de Nuevo Roces

Otro de los grandes proyectos que tiene en marcha el Principado es la construcción del colegio público de Nuevo Roces, con un presupuesto de 16,52 millones de euros. "El compromiso es que abra en el curso 2026-2027", indicó la consejera, que destacó que las labores "avanzan a un ritmo adecuado". "Estaba previsto que terminaran en febrero o marzo de 2026, pero posiblemente se necesite una ampliación de plazo hasta abril; las obras no son matemáticas, puede haber algún tipo de incidencia", sostuvo. Además, ya ha concluido la rehabilitación de fachadas del Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo y la instalación térmica en el edificio de Infantil del colegio Severo Ochoa. También está a punto de recepcionarse la sustitución de la cubierta del polideportivo del colegio Begoña y por empezar está la reforma de la instalación eléctrica y colocación de paneles fotovoltaicos en el instituto Jovellanos por un importe que supera el millón de euros.

Al hilo de las palabras de Carmen Moriyón, que aseveró días atrás que el gobierno local "asumió de manera responsable unas obras que realmente corresponderían a la Consejería", Eva Ledo ensalzó la "colaboración entre las administraciones. "Hay sintonía total", culminó Ledo, acompañada en el encuentro por Julio Vallaure, director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas.