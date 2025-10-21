Dos subvenciones del gobierno de Gijón a empresas: estas son las cuantías y sus destinatarios
Las ayudas se vinculan al programa de recualificación profesional
R. V.
En plena vorágine municipal por la tramitación de los presupuestos municipales para 2026, los ediles de Foro y PP que conforman la Junta de Gobierno se reunían esta mañana para dar el visto bueno, por unanimidad, a los dos únicos puntos del orden del día.
Puntos que tienen que ver con la aprobación de dos subvenciones del Programa de Recualificación para la Reconversión Profesional.
Este programa se desarrolla desde la concejalía de Economía y Empleo, que encabeza la Vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, y está entre las medidas acordadas con los agentes sociales en el pacto de concertación "Gijón Futuro"
La primera subvención fue a la empresa Metalistería y Construcciones en Acero, S.L., por importe de 26.286,24 euros. La segunda, para la empresa Castro Alonso Asesores para la ejecución del proyecto AMIN-EU, por importe de 16.314,60 euros.
