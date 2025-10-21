La temporada de jazz arranca en Gijón con conciertos, cine y espectáculos por toda la ciudad: esta es la programación completa

El jazz volverá a sonar en los barrios de Gijón con una programación repleta de actividades relacionadas con este estilo musical que "suele asociarse a las élites, pero que puede ser disfrutado por todo aquel que quiera", como remarcó Pablo Gallo, técnico de programas del departamento de Innovación Cultural, que presentó junto a la edil de Cultura, Montserrat López Moro, el calendario para "Jazz en noviembre" y "Jazz en el centro".

Empezando por este último, ya van más de tres décadas y 700 actividades relacionadas con este tipo de música los que se han celebrado en la ciudad. En esta ocasión, serán tres conciertos los que se ofrezcan en el Antiguo Instituto, uno por cada mes que resta del año. El primero correrá a cargo de Lorenzo Moya Flamenco Trío, el jueves 23 de octubre, en lo que se espera un amplio repertorio de notable polivalencia musical y que se encaja dentro del ciclo flamenco. "Cada vez es mayor la fusión del jazz con este estilo tan tradicional", explicó la compositora Mónica Acevedo.

Para el martes 11 de noviembre, será el turno de Pier Bruera Trío, que lo forman el propio Bruera a la batería, Juanma Trujillo a la guitarra y Román Filiú al saxo, lo que se presenta como una agrupación peculiar, ya que no cuentan con bajo. El broche a esta programación lo pone, el miércoles 3 de diciembre, Macchia-Hager Collective. Todos los conciertos serán a las 19.30 horas y las entradas estarán disponibles desde una semana antes de cada actuación y en taquilla, el mismo día desde las 17 horas. Los precios serán de 3 euros y 1,5 euros para los menores de 31 años (solo en taquilla).

Jazz en noviembre

Sin duda, el próximo mes las funciones de jazz llenarán la ciudad con la programación de "Jazz en noviembre". En cuatro puntos diferentes se llevarán a cabo diversos espectáculos para fomentar el acercamiento a este estilo musical. El Centro Municipal de El Llano abrirá la cartelera con el concierto de "Mónica Acevedo sings Piaf" (viernes 14 de noviembre a las 19.00 horas). "Es un orgullo poder actuar en casa", expresó la artista gijonesa que estará acompañada por Diego Parada. El viernes 18 de noviembre a las 19.00 horas se dejará de lado las actuaciones en directo para proyectar "Mo' better blues (Cuánto más, ¡mejor!)", uno de los clásicos del director Spike Lee. Para el 5 de diciembre (19.00 horas), Asturboys and swimmingirl deleitarán con su repertorio de estilos como el funky, blues o soul.

En el CMI de La Calzada, la música de César Latorre pondrá sintonía al cine mudo de Charles Chaplin y, en concreto, a su película Luces de la ciudad. El intérprete ofrecerá uno de sus espectáculos el jueves 20 de noviembre a las 19.00 horas. El jueves 27 de noviembre, a la misma hora, Jazz Martínez llevarán a cabo una audición guiada en el que se recorrerá la historia del jazz a través de algunos de los álbumes más importantes. El cierre será para la película de Martin Ritt, Un día Volveré (Paris Blues), el miércoles 10 de diciembre a las 19.00 horas.

La programación también llegará al CMI Pumarín Gijón-Sur con dos actos. El primero, el miércoles 26 de noviembre con el "Combo Jazz" de los alumnos de la Escuela Medinerz (19.00 horas). El segundo, la película Bird de Clint Eastwood (18.00 horas).

El último de los lugares donde también habrá recitales y cine será el CMI de El Coto. Las actuaciones las abrirá Lara Hoevenaar cantando a las mujeres del jazz (domingo 21 de diciembre, 19.00 horas), continuarán con el artista afincado en Asturias, Michael Lee Wolfe Qtet (jueves 4 de diciembre, 19.00 horas) y finalizarán con la proyección de Ragtime, del director Milos Forman (jueves 11 de diciembre, 18.00 horas).

Jazz Xixon en el Jovellanos

El punto de referencia para las actuaciones de jazz volverá a ser el teatro Jovellanos. La programación incluye cuatro espectáculos durante el mes de noviembre. El primero, Xavi Torres Trío con Kind of Beethoven (miércoles 5 de noviembre, 20.30 horas), luego Emilio Ribera Quartet y su espectáculo Arrancarse (jueves 6 de noviembre, 20.30 horas), continuará con Al Di Meola Trío (viernes 7 de noviembre, 20.30 horas) y cerrará con Catherine Rusell ofreciendo Clásicos del jazz (sábado 8 de noviembre, 20.30 horas). Durante todo el mes de noviembre el Meidinerz Jazz Club también ofrecerá una serie de espectáculos para complementar un mes repleto de música.